Neuausrichtung: Siri-Chef nicht mehr im Amt, anderer Ansatz soll verfolgt werden

Google-Expertise bei Apple

Ein neuer Ansatz soll es richten

Siri-Neuerungen erst 2020?

Weder der Name noch die grundlegende Funktionsweise von Siri ist Apples Werk – Apple hatte vor acht Jahren ein damals populäres Programm aus dem App Store übernommen. Die Siri-Gründer Adam Cheyer und Dag Kittlaus verließen das Unternehmen allerdings recht bald wieder, weswegen Apple einen Suchspezialisten von Amazon zur Teamleitung abwarb. William Stasior, so dessen Name, stand der Siri-Abteilung während der gesamten Zeit vor. Allerdings deutete sich bereits im Juli ein Personalwechsel an, denn Apple fasste die Siri- und KI-Teams im Sommer 2018 zusammen.Stattdessen wurde John Giannandrea, Googles ehemaliger KI-Chef, zum "Senior Vice President Machine Learning and AI Strategy" befördert. Entweder war für William Stasior damit generell kein Platz mehr im Siri-Team und Giannandrea wollte ihn nicht in seiner Abteilung beschäftigen – oder Stasior hatte nicht die Absicht, in einer weniger einflussreichen Position derselben Abteilung tätig sein. Fakt ist jedoch, dass Stasior nicht mehr an Siri mitarbeitet, wenngleich er Apple erhalten bleibt.Dem Bericht zufolge lautet John Giannandreas Strategie, eine gänzlich anderen Ansatz zu verfolgen. Statt mit vielen kleinen Updates zu arbeiten, was in den vergangenen Jahren der Fall war, soll es grundlegende Forschung und langfristige Pläne geben. Auch wenn Siri in den letzten 12 bis 18 Monaten deutlich verbessert wurde und in Vergleichstests aufschließen konnte, reicht die Leistung dennoch nicht aus, um konkurrierende Sprachassistenten zu schlagen. Es bedarf also wesentlicher Umgestaltung, so die neuen Pläne.Noch unbekannt ist zum aktuellen Zeitpunkt, wer die Siri-Unterabteilung der großen KI-Sparte bei Apple leiten soll. Angesichts der Umstrukturierung erscheint es eher unwahrscheinlich, schon mit iOS 13 maßgebliche Siri-Verbesserungen bestaunen zu dürfen. Möglicherweise sind dann aber im kommenden Jahr Auswirkungen der Team-Zusammenlegung und neuen Leitung zu sehen. In der Vergangenheit versprach Apple zwar beinahe alljährlich, Siri stark nach vorne gebracht zu haben, meistens handelte es sich aber nur um kleinere Anpassungen.