Wird Siri endlich besser? Erneuter Test bescheinigt Fortschritte in allen Themengebieten

Siri steht auf allen Apple-Plattformen zur Verfügung: Auf der Watch, dem Mac, dem iPhone, dem iPad und dem HomePod kann Siri aufgerufen werden, Sprachkommandos entgegen nehmen und ausführen. In den letzten Jahren wurde aber besonders durch die Konkurrenz deutlich, dass Apple mit Siri den Anschluss verloren hat, obwohl der Sprachassistent auf dem HomePod und der Apple Watch zu den zentralen Bedienelementen gehört. In einem ausführlichen Smartspeaker-Test von Loup Ventures wurde vor einem Jahr deutlich, wie weit Apple mit Siri ins Hintertreffen geraten ist. Siri konnte nur 52 Prozent der 800 gestellten Fragen und Anweisungen korrekt beantworten bzw. ausführen – Google Home kam auf 81 Prozent, Amazon Alexa auf 64 Prozent und Microsoft Cortana auf 57 Prozent.Ein Jahr später wiederholt Loup Ventures diesen Test , um den Fortschritt der Sprachassistenten zu beurteilen. Alle getesteten Dienste konnten die Quote der korrekt beantworteten Anweisungen steigern – den größten Fortschritt machte aber Apple: Siri arbeitete sich vom letzten auf den zweiten Platz vor und überholt mit einer Quote von 75 Prozent Alexa und Cortana. Google steigerte sich von 81 auf 88 Prozent, Alexa von 64 auf 73 Prozent und Cortana von 57 auf 63 Prozent.Schaut man sich die einzelnen Bereiche an, konnte Apple besonders bei den Antworten im Navigationsbereich Verbesserungen auf dem HomePod erzielen. Aber auch in den sonstigen Testbereichen, nämlich Fragen nach lokalen Geschäften, generellen Informationen und die Ausführung von Kommandos stellte Loup Ventures Verbesserungen fest. Einzig im Bereich des Einkaufens wurde Siri im Jahresvergleich etwas schlechter.Blickt man auf den Vergleich der einzelnen Testkategorien, hat Apple besonders bei Fragen nach generellen Informationen wie Sportergebnissen und Wissensfragen Nachholbedarf: In diesem Bereich sind alle Konkurrenten Siri deutlich überlegen:Es ist sehr zu begrüßen, dass Apple laut dem Test von Loup Ventures den Sprachassistenten im Jahresvergleich deutlich verbessert hat. Besonders beim HomePod war Siri der Grund, warum dem Apple-Lautsprecher trotz guter Hardware dem in Tests meist keine Bestnoten verliehen wurden. Der Test ist aus deutscher Sicht aber mit Vorsicht zu genießen: Loup Ventures führte den Test in englischer Sprache in den Vereinigten Staaten durch – die Antwortqualität und das Sprachverständnis unterscheidet sich je nach Sprache und Land teils deutlich.