Apple-Patent: Siri ohne Internetverbindung nutzen

Aktuelle iDevices noch nicht bereit für Offline-Siri

Apple forscht an neuen Methoden, die die Nutzung von Siri komfortabler gestalten. Dazu gehört die Möglichkeit, den Sprachassistenten auch offline verwenden zu können. Ein neuveröffentlichtes Apple-Patent beschreibt besagtes Feature, das Siri komplett unabhängig von einer bestehenden Internetverbindung machen würde. So wäre Apples Sprachassistent flexibler und an mehr Orten als bisher nutzbar.Bislang benötigt Siri bei Nutzeranfragen Apples Server, um passende Antworten oder Aktionen zu generieren. Die jeweiligen Sprachdaten werden anonymisiert zu Apple geschickt und auf den Servern des Unternehmens via Algorithmen interpretiert. Anschließend reagiert Siri auf dem Endgerät entsprechend des Befehls und stellt zum Beispiel den Wecker auf eine bestimmte Uhrzeit – sofern der Sprachassistent den Nutzer richtig verstanden hat. Der Server-Umweg ist aktuell noch nötig, da der Umgang mit Spracheingaben sehr aufwendig und datenintensiv ist. Selbst ein vollausgestattetes iPhone Xs wäre damit überfordert.Die im Patent beschriebene Offline-Methode erfordert zusätzliche Hardware in den jeweiligen Apple-Produkten. So können etwa iDevices die Sprachverarbeitung offline bewältigen. Alle Aufgaben des Assistenten – wie Erinnerungen oder Kalendereinträge erstellen – wären direkt über das verwendete Device aktivierbar. Die Reaktionszeiten dürften zudem wesentlich schneller als bisher sein, da der Server-Umweg entfällt. Per Machine Learning soll der Dienst zudem mit der Zeit immer besser auf Spracheingaben des jeweiligen Anwenders reagieren können.Bei Online-Features wie Suchmaschinen-Begriffe, Wettervorhersage oder iMessage müsste Siri naturgemäß trotzdem auf das Internet zugreifen – doch auch hier würde die reine Sprachverarbeitung komplett auf dem Endgerät stattfinden. Außerdem könnte Siri bei etwaigen Problemen mit der lokalen Sprachdaten-Verarbeitung als Absicherung immer noch auf Apples Server zugreifen.