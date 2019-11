Neuaufstellung des Apple-Marketings: Media Arts Lab muss viele Stellen abbauen

Konzernweit wenig, in der Abteilung viel

Apples Wünsche ändern sich

Apple setzt zur Konzeption und Ausgestaltung von Werbekampagnen traditionell auf externe Agenturen. Ein langjähriger Partner war beispielsweise Chiat\Day, Tochter des weltweit agierenden Marketingkonzerns TBWA und exklusiv für Apple tätig. In Zusammenarbeit mit Chiat\Day entstanden unter anderem Kampagnen wie "Think Different" oder auch der legendäre Clip "1984". Allerdings zeigte sich Apple seit 2011 zunehmend unzufriedener mit der Arbeit von Chiat\Day, denn es gelang dem Studio nicht mehr, mit großen neuen Ideen aufzuwarten. Apple wechselte daraufhin zu einer anderen, eigens neu aufgestellten TBWA-Sparte, nämlich zu Media Arts Lab. Für Aufregung sorgte jetzt ein Bericht , wonach Media Arts Lab Stellen abbaut – und zwar in genau den Bereichen, die für Apple tätig sind.50 Kündigungen klingen zunächst einmal nach nicht viel, denn TBWA betreibt 307 Büros in 114 verschiedenen Ländern. Rund 11.000 Mitarbeiter stehen im Dienste der verschiedenen Abteilungen, die ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche abdecken und sich auf die individuellen Anforderungen aller Branchen konzentrieren. Da der genannte Personalabbau aber komplett den Bereich fällt, der für Apple neue Kampagnen entwickelt, handelt es sich durchaus um einen spürbaren Abbau. Eine Sprecherin von Media Arts Lab gab an, die Einschnitte in der Strategie-Abteilungen seien sehr schwierig gewesen, da man sich von sehr talentierten Kollegen verabschieden müsse.Die Anforderungen des Kunden ("Apple") entwickeln sich allerdings weiter und man reagiere darauf, so die Stellungnahme. Dies beinhalte auch, die Teams in Zukunft anders aufzustellen. Auch Apple reagierte auf den Bericht und betonte, man halte Media Arts Lab weiterhin die Treue und wolle nicht nach einer neuen Agentur suchen. Allerdings bat Apple darum, die bisherigen Ansätze zu überdenken, so wie man selbst ständig nach neuen Wegen suche. Die Aussage stammt übrigens von Tor Myhren, Apples Vice President of Marketing and Communications.