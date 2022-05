Kurz: Apple TV+ verliert Chef-Strategen +++ Überraschende AR-Brillen-Demo von Google

Verantwortlicher für "Film Marketing Strategy" kündigt Abschied an

Google zeigt Prototypen einer AR-Brille

Ein Mitglied der Führungsriege von TV+ verlässt Apple. Es geht um JP Richards, der verantwortlich für das Ressort "Film Marketing Strategy" war. Über den Grund für Richards Abschied ist nichts bekannt. Variety zufolge bieten sich ihm aktuell neue beruflichen Möglichkeiten, wobei nichts diesbezüglich Konkretes aus dem Bericht hervorgeht. Der Weggang sei jedoch endgültig – Richards habe sein Team bei Apple schon informiert. Über die Nachfolge ist noch nichts bekannt. Apple werde die Position aller Voraussicht nach in den nächsten Wochen neu besetzen.Der Marketing-Experte kam im Januar 2021 zu Apple und war Chris Van Amburg unterstellt. Van Amburg leitet die Abteilung für Video Marketing. Apple veröffentlichte während Richards Zeit im Unternehmen Filme wie Cherry, Finch, Come From Away, Swan Song und das Oscar-prämierte Drama Coda. Zuvor arbeitete Richards bei Warner Bros. Pictures ebenfalls als Führungspersönlichkeit im Marketing – in der Zeit wirkte er an Titeln wie Wonder Woman, Aquaman, Joker, A Star is Born, It und Creed mit. Zuvor war Richards 12 Jahre bei Universal Pictures angestellt, wo er unter anderem Digital-Kampagnen für die "The Fast and The Furious"-Reihe leitete.Google hat auf dem hauseigenen Entwickler-Event I/O neue Smartphones, Kopfhörer und mehr vorgestellt. Das Unternehmen überraschte am Ende der Veranstaltung zudem mit einem Ausblick auf eine neue AR-Brille. Zu sehen war ein Feature, das bei der Kommunikation zweier Personen von Angesicht zu Angesicht zum Einsatz kommt.Die Brille bildet das Gesprochene des Gegenübers als Live-Transkript auf dem Display ab. Das Feature könnte beispielsweise beim Übersetzen in eine andere Sprache oder bei Hörproblemen helfen. Google zufolge handelt es sich um einen frühen Prototypen. Ob das Unternehmen die Augmented-Reality-Brille zu einem marktreifen Produkt entwickelt und irgendwann veröffentlichen möchte, ist nicht bekannt.