Netflix bald mit großem neuen Feature für die App – aber ohne 3D-Audio

Auto-Download neuer Serien und Filme

Kein 3D-Audio geplant

Netflix arbeitet weiter daran, die Inhalte der Plattform interessant aufzubereiten: Neben diversen Änderungen an der Benutzeroberfläche implementiert der Anbieter auch immer mehr neue Features. So steht die Funktion „Shuffle Play“ mittlerweile vielen Nutzern zu Verfügung und bedient sich Algorithmen, um dem Kunden Vorschläge auf Basis seiner Interessen anzuzeigen (siehe ). Nun legt das Unternehmen noch einmal nach und präsentiert ein Feature, das in eine ähnliche Kerbe schlägt. Auch iOS-Anwender profitieren bald von dieser Neuerung, gehen aber in einer anderen Sache vorerst leer aus.Android-Nutzer haben das Update bereits erhalten: Sie können von der Funktion „Downloads für Sie“ Gebrauch machen. Ähnlich wie bei Shuffle Play geht dieser Neuerung eine Analyse der filmischen Präferenzen einher. Die Anwendung sorgt dann dafür, dass dem Abonnenten bislang unbekannte Titel automatisch auf das Gerät heruntergeladen werden. Hierzu muss der Nutzer die Funktion im Tab „Downloads“ aktivieren und die Datenmenge bestimmen, die das Smartphone oder Tablet für diese Inhalte reserviert. „Downloads für Sie“ ist nicht zu verwechseln mit den sogenannten „Smart-Downloads“: Letztere stellen neue Inhalte schon bekannter Serien und Filme bereit. Laut Netflix folgen demnächst Tests des neuen Features für die iOS-App.Im Januar berichtete die französische Internetseite iPhoneSoft von den Plänen des Streaminganbieters, an einer Unterstützung von 3D-Audio zu arbeiten und die Funktion womöglich bereits im Frühjahr zur Verfügung zu stellen. 3D-Audio ist AirPods Pro und AirPods Max vorbehalten und sorgt dank einer dynamischen Kopferfassung für ein beeindruckendes Klangerlebnis. Nun erklärte ein Netflix-Sprecher gegenüber MacRumors , dass kein Support für das Feature geplant sei. Die Konkurrenz ist da schon weiter: Andere Video-on-Demand-Plattformen wie Disney+, HBO Max und natürlich Apple TV+ sind mit der Technologie kompatibel.