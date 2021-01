Kurz notiert: Netflix arbeitet an 3D-Audio-Inhalten für AirPods Pro und Max +++ Internetauftritt von Apple TV+ mit neuer Benutzeroberfläche

Netflix bald mit 3D-Audio?

Neues Interface für Internetseite von TV+

Wer AirPods Pro oder Max sein Eigen nennt, hat das Feature vielleicht schon einmal ausprobiert: Mit 3D-Audio (auch „Spatial Audio“ genannt) bieten die Ohrhörer ein Klangerlebnis der besonderen Art. Dank des verbauten Gyroskops passt sich der Klang automatisch an die Bewegungen des Kopfs an – und erzeugt so eine durchaus beeindruckende und immersive Dynamik. Neben den passenden Ohrhörern bedarf es noch einiger weiterer Voraussetzungen: Ein kompatibles iPhone oder iPad mit iOS 14 beziehungsweise iPadOS 14 ist unumgänglich. Außerdem müssen die audiovisuellen Inhalte einer App 3D-Audio unterstützen – was aktuell kaum der Fall ist und sich weitgehend auf Apples Eigenproduktionen bei TV+ sowie Hulu und Disney+ erstreckt.Nun berichtet die französische Internetseite iPhoneSoft von einem bedeutsamen Streaming-Anbieter, der nachziehen könnte: Ein anonymer Entwickler von Netflix behauptet, das Unternehmen arbeite bereits seit Dezember an der Kompatibilität der Inhalte mit 3D-Audio. Im Frühjahr könnte es soweit sein – und eine begrenzte Auswahl an entsprechenden Filmen und Serien bereitstehen. Denkbar ist allerdings, dass das Feature lediglich Abonnenten des Premiumtarifs vorbehalten bleibt – dieser kostet mittlerweile 17,99 Euro im Monat (siehe ).Apple hat an der hauseigenen TV-App so manche Änderung mit den letzten Updates für das Apple TV, den Mac, das iPhone und das iPad vorgenommen – ein separater Punkt führt nun direkt zu den Inhalten des Streamingangebots. Die Darstellungsweise scheint Cupertino vereinheitlichen zu wollen – und zieht nun mit dem Internetauftritt nach:Kunden, die mit der App vertraut sind, fällt die Navigation durch die Inhalte nun leichter – es finden sich dieselben Kategorien und Menüpunkte wie bei der bereits bekannten Anwendung. Diese steht aber nicht allen Kunden zur Verfügung: Wer TV+ mit einem Windows-PC oder einem Mac nutzen möchte, der nicht mehr auf macOS Catalina aktualisiert werden kann, muss zum Browser greifen.