Netflix erlaubt kein AirPlay mehr und verärgert die Nutzer

Die offizielle Begründung...

...aber ob das die echten Gründe sind?

Zunächst herrschte noch Unklarheit, ob vielleicht ein technischer Fehler dafür verantwortlich ist, dass die Netflix-App plötzlich keine Videos mehr via AirPlay übertragen kann. Nutzer, die dies versuchten, erhielten lediglich eine kryptische Fehlermeldung mit Zahlencode samt Aufforderung, es bitte später noch einmal zu versuchen. Allerdings gibt es inzwischen eine offizielle Stellungnahme von Netflix. Demnach handle es sich um eine ganz bewusste Entscheidung und eben nicht um eine technische Panne. Auf Nachfrage hin äußerte sich ein Netflix-Sprecher und erklärte, AirPlay werde fortan nicht mehr unterstützt.In der weiteren Erläuterung nennt der Sprecher Qualitätserwägungen. Das Problem am AirPlay-Protokoll sei, dass man (Netflix) nicht unterscheiden könne, auf welches Gerät der Stream übertragen werde. Bislang stellte dies kein Problem dar, allerdings öffnete Apple AirPlay für zahlreiche Drittanbieter. Die dadurch entstehende Vielfalt an Abspielgeräten mache es Netflix unmöglich, die vom Kunden erwünschte Netflix-Erfahrung sicherzustellen. Unberührt von der Entscheidung bleibe allerdings die Möglichkeit, Netflix über die entsprechende App auf dem Apple TV auszuführen. Lediglich die Übertragung von einem iOS-Gerät aus sei unterbunden.Nun kann natürlich darüber diskutiert werden, ob Netflix die tatsächlichen Gründe nannte. Eine Sorge könnte sein, dass der Kopierschutz durch Apples breite AirPlay-Unterstützung aufgeweicht ist – wenngleich das Protokoll strenge Vorkehrungen vorsieht, um das Speichern eines Streams zu unterbinden. Andererseits verfügen nahezu alle Smart TVs oder TV-Systeme über eine Netflix-Anbindung – vielleicht wollte sich Netflix auch des technischen Aufwands entledigen, diese pflegen zu müssen. Warum auch immer, viele Netflix-Kunden sind momentan ziemlich verstimmt. In den Diskussionsforen gibt es unzählige Anwender, die ihrem Ärger Luft machen und über die Kündigung ihres Abos nachdenken. In einem Supportdokument macht Netflix übrigens schlicht "technische Limitierungen" dafür verantwortlich, AirPlay fünf Jahre nach der Einführung wieder gestrichen zu haben.