"Apple TV+ wird ein Erfolg": Streaming-Pionier bescheinigt Cupertino gute Chancen

Starkes Marken-Image und loyale Kunden

Nicht nur auf hauseigene Geräte setzen

Apple TV+ kommt auf smarte Fernseher

Anthony Wood weiß, wovon er redet - schließlich ist der Gründer und Chef von Roku ein alter Hase, wenn es um Video- und Audio-Streaming geht. Der Branchenpionier geht davon aus dass Cupertinos TV-Service "Apple TV+" ein Erfolg wird, wenn er im Herbst in den USA an den Start gehtDie Voraussetzungen dafür seien gut, sagte Wood im Gespräch mit CNBC. Das Unternehmen habe nicht nur ein starkes Marken-Image und eine extrem große und äußerst loyale Kundenbasis, sondern verfüge auch über langjährige Erfahrungen mit Abonnement-Diensten. Außerdem gebe man in Cupertino jede Menge Geld für Inhalte, also Filme und Serien aus. "Viele Details wurden zwar bislang noch nicht bekanntgegeben", so der Roku-CEO, "aber ich denke, dass Apple gut aufgestellt ist und erfolgreich sein wird."Allerdings darf man in Cupertino nach Ansicht des Streaming-Pioniers, dessen Unternehmen bereits 2008 mit dem "Netflix Player" die erste Videostreamingbox vorstellte, für "Apple TV+" nicht ausschließlich auf hauseigene Geräte wie zum Beispiel iPads setzen. "Die meisten Abonnenten derartiger Dienste nutzen diese auf smarten Fernsehern", so Wood. Das Bestreben des iPhone-Herstellers müsse es daher sein, mit dem Streaming-Angebot auf so vielen Plattformen wie möglich vertreten zu sein.Diese Erkenntnis wird in Cupertino ganz offensichtlich geteilt. Bei der Präsentation des neuen Streamingdienstes kündigte das kalifornische Unternehmen nämlich bereits an, dass "Apple TV+" unter anderem auf Fernsehgeräten der Hersteller Samsung, LG, Sony und Vizio zur Verfügung stehen werde. Auch Streaming-Devices von Roku und Amazon ("Fire TV") sollen unterstützt werden. Anthony Wood selbst sieht in Apples neuem Dienst keine Konkurrenz für sein Unternehmen, sondern rechnet mit steigenden Absatzzahlen. "Als Marktführer in Sachen TV-Streaming-Plattformen arbeiten wir mit allen Content-Anbietern zusammen", so der Roku-CEO, "und profitieren von einem großen Angebot an Inhalten."