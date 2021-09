Nach mehr als drei Wochen: Apple gibt neue Monterey-Beta mit SharePlay frei

Freigabe im Oktober oder November

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 7, Buildnummer: In Kürze (veröffentlicht 21.09.2021)

iOS 15.1, Beta 1, Buildnummer: 19B5042h (veröffentlicht: 21.09.2021)

iPadOS 15.1, Beta 1, Buildnummer: 19B5042h (veröffentlicht: 21.09.2021)

tvOS 15.1, Beta 1, Buildnummer: 19R5541f (veröffentlicht: 21.09.2021)

watchOS 8.1, Beta 1, Buildnummer: 19J5542e (veröffentlicht: 21.09.2021)

Apples Betaplanung der vergangenen eineinhalb Monate ließ einige Rückschlüsse zu. Der Wechsel in den schnellen Release-Zyklus verdeutlichte im Falle von iOS 15, dass Cupertino auf den üblichen Septembertermin hinarbeitete, wenn auch die neuen iPhones anstehen. Bei macOS ging es hingegen deutlich gemächlicher zu – ein klares Indiz auf die spätere Freigabe. Am heutigen Abend hat Apple nun die siebte Beta von macOS Monterey verteilt. Erneut verstrich zwischen dem aktuellen und dem letzten Build recht viel Zeit, bis zur Marktreife dürfte daher noch mindestens ein ganzer Monat vergehen. Sich zu einem eher späten Zeitpunkt der Betaphase noch mehr als drei Wochen zu genehmigen, ist allerdings durchaus unüblich. Eine funktionelle Neuerung der Beta 7 ist bereits bekannt, "SharePlay" wurde nämlich aktiviert.Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple Mitte bis Ende Oktober zu einem weiteren Event einlädt und dann das MacBook Pro 16" erstmals auf M1X-Beine stellt. Auch das MacBook Air 14" soll erscheinen, möglicherweise hält Apple als weiteres Angebot sogar noch den Mac mini M1x parat. Die Veröffentlichung von macOS 12 Monterey dürfte ebenfalls in diesem Zeitpunkt stattfinden, denn die kommenden Macs werden sicherlich bereits mit macOS Monterey ausgeliefert.Vermutlich wechselt Apple mit der nächsten, spätestens übernächsten Monterey-Beta ebenfalls in den schnellen Release-Takt. Zum Vergleich: macOS Big Sur, das letzte Major Release, war am 12. November 2020 auf den Mark gekommen. Nach der ersten Entwicklerversion im Juni 2020 ließ Apple die Testphase bis zur zehnten Beta laufen – nach dem November-Event mit Vorstellung der ersten M1-Macs war dann die Zeit gekommen, das Update für alle Nutzer anzubieten.Zuletzt wie immer ein Überblick, welche Betaversionen sich derzeit im Entwicklerbereich finden lassen. Alle Systemversionen wurden heute für Entwickler aktualisiert: