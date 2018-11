Nach Stan Lees Tod: Apple erinnert an Schöpfer von Spiderman

Passende Apps, Spiele und Bücher

Apple widmet dem kürzlich verstorbenen Stan Lee einen eigenen Abschnitt im Today-Segment des App Store. Der bislang nur in der US-Variante des Stores zu sehende Bereich erinnert an den Schöpfer so prägender Heldenfiguren wie Spiderman, Hulk und X-Men. Zudem zeigt Apple zur Marvel-Legende passende Anwendungen.Lee gehörte zu den Ikonen der westlichen Popkultur des letzten Jahrhunderts. „Storytelling wäre ohne Stan Lees Einfluss nicht das, was es heute ist“, so Apple im Beschreibungstext. Lee habe als Autor, Redaktionsleiter, Publisher und Vorsitzender zu vielen der meistgeliebten Comic-Charaktere einen entscheidenden Beitrag geleistet oder sie kurzerhand selbst kreiert. Er trat auch immer mal wieder in Superhelden-Filmen oder TV-Produktionen als er selbst auf, was ihm zusätzliche Bekanntheit verschaffte.Zu den von Apple genannten Anwendungen gehören Comic-Apps und Spiele wie Marvel Unlimited (Store: ), Marvel Avengers Academy (Store: ), Marvel Strike Force (Store: ) und comiXology (Store: ).Apple verweist zudem auf zwei Angebote im hauseigenen Book Store. Dort gibt es mit „Stan Lee’s How to Draw Comics“ (Store: ) und „Stan Lee’s How to Write Comics“ (Store: ) zwei interessante Werke, in denen der Meister Einblicke in seine Kreationsprozesse gewährt.