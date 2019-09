Nach Manipulationsvorwurf: Apple ändert Such-Algorithmen des App Store

Apple-Apps auffällig oft vorne bei Suchergebnissen

Apple hat die Suchalgorithmen des App Store angepasst, um zu verhindern, dass vorrangig hauseigene Anwendungen zu den Top-Suchtreffern gehören. Apples Marketingchef Phil Schiller und Dienste-Verantwortlicher Eddy Cue bestätigten die Änderung gegenüber der New York Times. Das Unternehmen sah sich zuletzt großer Kritik ausgesetzt, nachdem das Wall Street Journal über eine unfaire Priorisierung von Apple-Apps bei Suchergebnissen berichtet hatte.Bei Suchbegriffen wie „maps“, „music“ oder „books“ platzierte Apple demnach vorrangig die eigenen Anwendungen ganz oben in der Ergebnisliste. Diverse Drittanbieter-Konkurrenten fühlten sich dadurch benachteiligt und bezichtigten Apple der unfairen Einflussnahme auf die Suchergebnisse. Da gegen Apple in den USA und in der EU momentan Untersuchungen bezüglich wettbewerbswidrigen Ausnutzens marktbeherrschender Stellungen laufen, wiegten besagte Vorwürfe umso schwerer.Apple nahm Stellung zu dem Bericht des Wall Street Journal und erklärte, wie die Gewichtung der App Store-Suche funktioniert. Die Vorwürfe hinsichtlich unfairem Wettbewerbsverhaltens seien keinesfalls haltbar. Auch bezüglich der jetzigen Änderung bei den Suchalgorithmen weist Apple jede Schuld von sich: „Wir geben gerne zu, wenn wir Fehler machen – doch hier handelte es sich nicht um einen Fehler“, so Schiller. Das Unternehmen habe die entsprechenden Algorithmen trotz richtiger Funktionsweise aber trotzdem zugunsten von Drittanbieter-Anwendungen geändert, um sich nicht weiterhin diesbezüglicher Vorwürfe ausgesetzt zu sehen. Zudem wolle Apple App-Anbietern mit dem Schritt helfen, ihre Software prominenter zu platzieren.Die New York Times nennt ein besonders auffälliges Beispiel, das ein ungutes Gefühl hinsichtlich Apples Wettbewerbsverhalten hinterlässt. Nachdem das Unternehmen im März die erste hauseigene Kreditkarte ankündigt hatte, erschien Apples Wallet-App ab dem nächsten Tag in den Store-Suchergebnissen bei mehreren Suchbegriffen auf dem ersten Platz.Wenn Nutzer nach „money“, „credit“ und „debit“ suchten, wurde an der ersten Stelle die Wallet-App angezeigt. Zuvor erschien die Wallet-Anwendung nicht bei den entsprechenden Suchen. Schiller zufolge habe Apple nichts unternommen, um die mit der Apple Card verknüpfte Anwendung künstlich zu pushen.