Nach Apple-Übernahme: Shazam fortan werbefrei

Apples Shazam-Kauf zog sich wegen Behördenprüfungen hin

Shazam verzichtet von nun an auf Werbeanzeigen innerhalb der App. Zweieinhalb Monate nach der offiziell abgeschlossenen Übernahme durch Apple sind keine Werbebereiche im User Interface der iOS-Anwendung mehr zu sehen. Voraussetzung für die Werbefreiheit in Shazam ist die aktuelle Version 12.5.1, die seit einer Woche verfügbar ist (App Store: ).Die Abschaffung der Werbeeinblendungen kommt ein Jahr nach Apples Ankündigung, den Musikerkennungsdienst übernehmen zu wollen. „Apple und Shazam passen wunderbar zusammen“, so das Unternehmen damals. Der Übernahmeprozess dauerte wegen behördlichen Genehmigungsverfahren mehr als ein Dreivierteljahr. Die Europäische Kommission etwa prüfte den Deal aufgrund kartellrechtlicher Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbsrechts.Apple verwies immer wieder auf die „lange gemeinsame Geschichte“ mit Shazam. Die App des Dienstes war einer der ersten Anwendungen, die im 2008 gestarteten App Store zum Download bereitstand. Der Service ist dafür zuständig, in der Umgebung abgespielte Musik zu erkennen und den Lied-Titel, das dazugehörige Album sowie den Interpreten zu nennen. Seit iOS 8 (2014) ist Shazam zudem in Apples Sprachassistenten Siri integriert. Wer Siri fragt „Welches Lied wird gerade abgespielt?“ erhält als Antwort den jeweiligen Künstler. Dass Shazam die Interpretensuche übernimmt, sehen Anwender am kleinen Logo des Dienstes im Antwortfeld.