Nach Übernahme: Apple macht Shazam werbefrei

Apples Shazam-Deal abgeschlossen

Europäische Kommission prüfte Übernahme

Apple hat den offiziellen Abschluss der Shazam-Übernahme per Pressemitteilung verkündigt und gleichzeitig eine positive Neuerung des Dienstes bekanntgegeben. „In Kürze“ wird die Musik-App für alle Nutzer werbefrei zur Verfügung stehen. Ab wann genau die Werbung aus der Anwendung verschwindet, verrät Apple zwar nicht – es dürfte aber nicht mehr allzu lange dauern.Apple betont in der Mitteilung die „lange gemeinsame Geschichte“ mit Shazam. Der Musikerkennungsdienst sei einer der ersten Anwendungen im 2008 gestarteten App Store gewesen (Store: ). Sowohl Apple als auch Shazam gehe es um Leidenschaft für Musik und Innovation.Shazam erzielte bis heute weltweit mehr als eine Milliarde Downloads. Der Dienst wird jeden Tag über 20 Millionen Mal genutzt, so Apple. Marktexperten sehen den Shazam-Deal insbesondere als Maßnahme Apples, besser mit dem Streaming-Platzhirschen Spotify konkurrieren zu können.Apple kaufte Shazam bereits im Dezember 2017. Die endgültige Übernahme zog sich auch deshalb über ein Dreivierteljahr hin, weil die Europäische Kommission den Deal aufgrund kartellrechtlicher Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbsrechts prüfte. Schlussendlich gab es aber keine Einwände. „Unsere gründliche Analyse von Shazams Nutzer- und Musikdaten ergab, dass die Übernahme durch Apple keine Gefährdung des Wettbewerbs auf dem Streaming-Markt der digitalen Musik bedeutet“, so die EU-Kommissarin für Wettbewerb Margrethe Vestager in einer Stellungnahme.