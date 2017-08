My Cloud Home: Western Digital präsentiert neue Cloud-Festplatten

Fotos und Videos automatisch sichern

My Cloud Home Duo

Preise und Verfügbarkeit

Cloud-Offensive von Western Digital

Western Digital hat mit My Cloud Home eine Cloud-angebundene Speicherlösung vorgestellt, die sich vorrangig an Privatnutzer richtet. Das Cloud-Storage-System sei speziell darauf ausgerichtet, die zunehmend steigende Anzahl an Fotos, Videos und Dateien von Nutzern zu sichern und online verfügbar zu machen, so der Hersteller.Die angebotenen Festplattenvarianten dienen als zentraler Aufbewahrungsort für alle Fotos, Videos, Dokumente und sonstigen Inhalte, auf die Nutzer auch online Zugriff haben möchten. Per Kabel oder Wireless-Verbindung lassen sich Dateien von den unterschiedlichsten Geräten aus automatisch zu My Cloud Home übertragen, darunter Computer, Smartphones und USB-Sticks. Das WD-Festplattensystem kann zudem Daten von Cloud-Diensten anderer Anbieter, wie zum Beispiel Dropbox oder Google Drive, und sogar Social-Media-Konten sichern.Die von My Cloud Home gespeicherten Inhalte stehen sowohl zuhause im lokalen Netzwerk als auch online zur Verfügung. Nutzer können so von unterwegs aus per Rechner, Smartphone oder Tablet auf die Daten der Storage-Lösung zugreifen und Inhalte mit anderen Anwendern per Link teilen.Die My-Cloud-Home-App für iOS-Geräte ermöglicht die Verwaltung des Festplattensystems. Dazu gehört beispielsweise das Hinzufügen von Diensten oder Nutzern und das Aufspielen neuer Software-Versionen.Zusätzlich zu My Cloud Home gibt es auch eine Option mit zwei Festplatten. My Cloud Home Duo bietet eine größere maximale Speicherausstattung und RAID-1-Funktionalität. Die Dual-Drive-Konfiguration spiegelt den gespeicherten Content automatisch auf einer zweiten Festplatte, um eine höhere Datensicherheit zu gewährleisten.My Cloud Home wird hierzulande in Kürze erhältlich sein. Western Digital nennt folgende unverbindlichen Preisempfehlungen für My Cloud Home: 179,99 Euro für 2 TB, 199,99 Euro für 3 TB, 229,99 Euro für 4 TB, 299,99 Euro für 6 TB und 369,99 Euro für 8 TB. Die Preise für My Cloud Home Duo lauten: 369,99 Euro für 4 TB, 459,99 Euro für 8 TB, 619,99 Euro für 12 TB und 779,99 Euro für 16 TB.Western Digital richtet den Blick zunehmend auf Cloud-Lösungen. Kürzlich übernahm der Speicherriese den von Bertrand Serlet gegründeten Cloud-Dienst Upthere. Serlet war bis 2011 Chefentwickler von Mac OS X.