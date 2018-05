Morgan Stanley: Apple wird bald eine Billion US-Dollar wert sein

Mit starkem Services-Wachstum über die 1-Billion-Grenze

Apple könnte 2019 zum ersten Unternehmen mit einem Börsenwert von mehr als einer Billion US-Dollar werden. Dies geht aus einer Analyse von Morgan Stanley hervor. Der amerikanischen Investmentbank zufolge spielt Apples „Services“-Bereich dabei eine Schlüsselrolle.Morgan Stanley hält für das nächste Jahr einen Apple-Aktienpreis von 214 US-Dollar für möglich. Dies entspräche einem Gesamtwert von 1,024 Billionen US-Dollar. Der größte Hoffnungsträger zum Erreichen des Ziels sind Apples Online-Dienste, zu denen unter anderem der App Store, iTunes-Musikangebote und iCloud gehören.„Apples Dienste werden zu einem immer stärkeren Antreiber für Wachstum“, so Finanzexpertin Katy Huberty. Da bisherige Umsatzmotoren wie das iPhone mehr und mehr unter einer Sättigung des Marktes leiden, komme es immer stärker auf alternative Einnahmequellen an.Allein der App Store habe in den letzten 12 Monaten über 12 Milliarden US-Dollar an Nettoumsatz erwirtschaftet, was einer Steigerung im Jahresvergleich um 29 Prozent entspricht. Der Dienste-Bereich wird laut Huberty in den nächsten fünf Jahren für rund zwei Drittel des Umsatzwachstums bei Apple sorgen.Dem Unternehmen ist die zunehmende Bedeutung der Produktkategorie längst bewusst. Entsprechend versucht Apple mit Aktionen wie kostenlosen Probemonaten für iCloud-Speicher, Kunden noch mehr auf das hauseigene Services-Angebot aufmerksam zu machen.