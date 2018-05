Apple bewirbt zusätzlichen iCloud-Speicher und bietet kostenlosen Probemonat

Wollen Sie nicht mehr Speicher?

Erster Monat kostenlos

Schüler & Studenten: 200 GB

Seit Einführung der iCloud hat sich eine Sache nicht geändert, nämlich die Speicherkapazität beim kostenlosen Zugang. Damals wie heute stehen Nutzern 5 GB zur Verfügung, um darauf beispielsweise Backups, App-Daten oder auch Fotos zu speichern. Für viele Nutzer ist das aber längst nicht mehr ausreichend, denn 5 GB im Fotostream hat man sehr schnell erreicht. Aus diesem Grund bietet Apple für monatliche Gebühren auch Speicher-Upgrades an, momentan stehen die Optionen 50 GB, 200 GB und 2 TB zur Verfügung. Zu Apples stark wachsender Dienste-Sparte trägt wohl auch bei, wie viele Anwender sich für eine der kostenpflichtigen Varianten entscheiden. Bislang machte Apple dafür wenig Werbung, was sich aber seit dieser Woche änderte. Ab sofort weist Apple Nutzer nämlich auf die Upgrades hin.Beispielsweise erscheint auf dem iOS-Gerät eine Meldung, ob man nicht anstatt des kostenlosen Zugangs direkt auf 50 GB aufrüsten möchte. Auslöser dieses Hinweises ist unter anderem, wenn der Speicher knapp wird und das Backup nicht mehr durchgeführt werden kann. Die Formulierung appelliert eindeutig stärker an den Nutzer als die frühere reine Sachinformation, es gebe auch andere Speicherpläne.Gleichzeitig hat Apple aber auch ein Lockangebot geschaltet. Wurde früher sofort der monatliche Preis fällig, so können Nutzer der kostenlosen Variante einen Monat lang eines der drei Speicherupgrades ausprobieren. Besagte Upgrade-Aufforderung beinhaltet daher noch die Information, ganz einfach mit einem Button mehr Speicher erhalten zu können – den Apple aber erst im zweiten Monat in Rechnung stelle. Momentan steht diese Option aber nicht in allen Ländern zur Verfügung, weswegen sich Nutzer hierzulande etwas gedulden müssen.Seit März gibt es übrigens eine wichtige Ausnahme: Schüler und Studenten, die eine verwaltete Apple-ID einer Bildungseinrichtung nutzen, erhalten statt 5 GB ganze 200 GB kostenlosen iCloud-Speicher. Apple hatte dieses Angebot auf dem Bildungs-Event im Frühjahr vorgestellt.