Neuer Kursrekord: Apple bewegt sich auf die Billion zu

Kurzer Rückblick: Die Rally der Apple-Aktie

Obwohl Apples Aktie Anfang Februar einen Dämpfer hinnehmen musste, die Turbulenzen am Aktienmarkt gingen auch an "AAPL" nicht unbemerkt vorüber, ist das Wertpapier auf neuer Rekordjagd. Seit dem 9. Februar legte die Aktie um satte 30 Dollar zu - nämlich von 150 Dollar auf den neuen Stand von 180 Dollar. Noch nie zuvor lag Apples Börsenwert höher als in just jenem Moment, da der Kurs auf 180,10 Dollar sprang. Apples Börsenwert überschritt die Marke von 900 Milliarden Dollar deutlich - so teuer wäre es, wollte jemand alle Aktien zum aktuellen Kurs übernehmen. Ein solcher Plan wäre aber schon alleine deswegen nicht zu stemmen, da Apple seit Jahren mit Aktien-Rückkäufen arbeitet und alleine im Geschäftsjahr 2017 mehr als 50 Milliarden Dollar dafür aufbrachte.Für die neuerliche Entwicklung sorgten mehrere Faktoren. So sind Anleger nicht nur davon überzeugt, wie solide und zukunftssicher Apple aufgestellt ist, auch ein bekannter Börsenprofi trug seinen Teil dazu bei. Der Milliardär Warren Buffett hatte nämlich gerade erst angegeben, dass sein Investment-Unternehmen Berkshire Hathaway mehr Aktien von Apple als von irgendeinem anderen Unternehmen gekauft habe. 23,3 Prozent der gehaltenen Aktien stammen von Apple, dies entspricht mehr als 165 Millionen Wertpapieren.Zum Vergleich noch einige historische Wegmarken der Kursentwicklung. Vor genau 20 Jahren war eine Apple-Aktie nur 95 Cent wert, die bis dahin erfolgten Aktien-Splits mit eingerechnet. Vor zehn Jahren stand die Anzeige auf rund 26 Dollar. Der große Erfolg des iPods hatte dazu geführt, dass Apple wieder als wertvolles Unternehmen galt. Im März 2010 musste man bereits umgerechnet 33 Dollar pro Aktie aufbringen, als Tim Cook im Sommer 2011 offiziell das Ruder übernahm, waren es 55 Dollar. Nach einem börsenmäßig durchwachsenen Jahr 2013 setzt das Wertpapier fortan zu einer gewaltigen Rally an - auf knapp 130 Dollar im Frühjahr 2015 als Reaktion auf den immensen Verkaufserfolg mit iPhone 6 und iPhone 6 Plus. Vor genau einem Jahr stand der Indikator bei 144 Dollar - und Ende Februar 2018 wie erwähnt bei rund 180 Dollar.