Apple-Aktien: Warren Buffetts Holdinggesellschaft zweitgrößter Anteilseigner des Unternehmens

„Apple ein unglaubliches Unternehmen“

Warren Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway ist inzwischen der zweitgrößte Apple-Aktieninhaber. Berkshire überholt damit das Fondsunternehmen BlackRock. Die 239,6 Millionen Apple-Aktion der Holdinggesellschaft entsprechen fünf Prozent des gesamten Aktienvolumens und haben einen Geldwert von über 40 Milliarden US-Dollar. Die meisten Apple-Anteile besitzt nach wie vor der Finanzdienstleister Vanguard Group.Berkshire erwarb zwischen Januar und März 75 Millionen Apple-Aktien, wodurch das Unternehmen auf Platz 2 der größten Apple-Aktionäre kletterte. Buffett gab sich nach der Bekanntgabe der Investition enthusiastisch: „Apple ist ein unglaubliches Unternehmen. Ich glaube, Apple verdient fast doppelt so viel wie das zweit-profitabelste Unternehmen in den USA.“ Der Großinvestor würde laut eigener Aussage am liebsten 100 Prozent der Apple-Anteile besitzen.Während des Interviews mit CNBC verriet Buffet zudem eine Kuriosität. Obwohl er Apple und insbesondere die Smartphones des Unternehmens besonders wertschätzt, nutze er selbst gar kein iPhone. Apples Marketingchef Phil Schiller habe ihm aber kürzlich ein iPhone X zukommen lassen.Tim Cook zeigte sich in einem Kommentar zu Buffetts Aktienkäufen angetan vom amerikanischen Wirtschaftsmogul: „Ich habe Warren stets bewundert und bin immer dankbar für seine Einblicke und Ratschläge.“