Monterey-Beta mit Hinweisen auf neues MacBook Pro 16"

MacBook Pro 16" mit 3456x2234 Pixel Auflösung?

Pixeldichte steigt deutlich

Weiterhin hat Apple zwar noch keinen Termin für das zweite Herbst-Event bekannt gegeben, allerdings gilt eine Veranstaltung gegen Ende Oktober oder Anfang November als weitgehend sicher. Während Apple derzeit nur einen hauseigenen Mac-Chip verbaut – diesen seit Frühjahr allerdings auch im iPad Pro – soll dann eine leistungsfähigere Version hinzukommen. Der wahrscheinlich als M1X bezeichnete Prozessor könnte die Rechenleistung des M1 glatt noch einmal verdoppeln, denn angeblich setzt Apple auf die doppelte Anzahl an Performance-Kernen. Die gerade erst veröffentlichte, siebte Monterey-Beta bietet nun weitere Hinweise auf kommende Macs.Aus einem Eintrag in den Systemtiefen geht nämlich hervor, welche Display-Auflösung aller Wahrscheinlichkeit nach zum Einsatz kommt. Apple nennt nämlich zwei Varianten, die es in aktuellen Retina-Macs nicht gibt. Einerseits lassen sich bald 3024x1964 Pixel einstellen, außerdem gibt es dann auch 3456x2234 Pixel. Zum Vergleich: Die bisherigen Versionen des MacBook Pro setzen auf 2560x1600 Pixel (13") bzw. 3072x1920 Pixel in der Version mit 16"-Display. Zwar ist nicht bestätigt, dass die neue Auflösung für die nächste Generation des Pro-Notebooks gedacht ist, angesichts des Zeitpunkts und der Deklarierung als "Retina" sind die Funde aber mehr als verdächtigt.Beim kleinen MacBook war es ohnehin zu erwarten, dass Apple die Auflösung erhöht. Der Umstieg von 13" auf 14" gilt als ausgemachte Sache, dies soll bei ungefähr gleichen Abmessungen durch Reduzierung des schwarzen Displayrandes gelingen. Stimmen die Zahlen, so setzt Apple fortan auf eine Pixeldichte von 257 statt 227 ppi – weswegen auch das MacBook Pro 16" mehr Pixel auf dem Display darstellt. Eine weitere erwartete Neuerung, nämlich der Wechsel von herkömmlicher Hintergrundbeleuchtung auf Mini-LED, geht es den Einträgen hingegen nicht hervor. Angeblich waren jene Pläne der Grund, warum Apple nicht schon im Frühjahr mit dem Nachfolger des Intel-basierenden MacBook Pro antreten konnte.