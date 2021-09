Gurman: MacBook Pro M1X innerhalb der nächsten Wochen

Nach Verzögerungen: Jetzt läuft es wohl nach Plan

Besonders spannend wird die Grafikleistung

So sehr die ersten M1-Macs zur Vorstellung beeindruckt haben, so sehnlich wartet die Technik-Welt nun auf den nächsten großen Schritt. Wie bereits in der Meldung zur Verfügbarkeit aller iMac-Farben in den Retail-Stores angedeutet , spricht Mark Gurman in seinem aktuellen Newsletter über die weitere Mac-Zukunft. Es gilt als sicher, dass Apple auf dem "California streaming"-Event neue iPhones und nicht den Mac in den Vordergrund rückt. Gleichzeitig kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem weiteren Herbst-Event ausgehen, welches im Oktober oder spätestens Anfang November stattfindet.Laut Gurman bereitet Apple gerade alles dafür vor, die ersten M1X-Macs "innerhalb der nächsten Wochen" in die Verkaufsregale zu stellen. Zwar sei es im Verlauf der Entwicklung und Produktplanung zu Verzögerungen gekommen, nun stehen aber alle Zeichen auf baldige Markteinführung. Gurman wiederholt noch einmal die Aussagen, dass Apple zwei Ausführungen anbieten wird, nämlich mit 14"- und mit 16"-Display. Beiden gemeinsam sei Aufladen per Magsafe, Mini-LED zur Hintergrundbeleuchtung sowie Wegfall der Touch Bar. Zu den erwarteten Preisen macht er hingegen keine weiteren Angaben. Ein anderer Leaker vertrat hingegen jüngst die Auffassung, das MacBook Pro 14" werde deutlich teurer als ein MacBook Pro 13".Wirft man einen Blick auf die Berichte der letzten Monate, so könnte Apple sich mit einem M1X-basierten Mac noch weiter vom Marktumfeld absetzen. Während der M1 zwar auch den meisten Desktop-Computern Konkurrenz macht und deren Rechenleistung überbietet, gibt es beim Grafikchip noch Unterschiede zu leistungsfähigeren Grafikkarten. Allerdings hieß es mehrfach, der M1X verdoppele oder vervierfache die Anzahl der Grafikkerne. Bisherige M1-Macs bauen auf 7 bzw. 8 Grafik-Herzen, beim M1X seien es je nach Ausbaustufe 16 oder gar 32. Der Leaker dylandkt gab im vergangenen Monat an, dass zwar die CPU-Leistung des MacBook Pro 14" und 16" identisch sei, nicht jedoch die Grafik-Performance. Die Variante mit mehr als 16 Grafikkernen dürfte es also wohl nur im MacBook Pro 16" geben.