Mobile Payment: Apple Pay in den USA Spitzenreiter, Akzeptanz im Handel ausbaufähig

Mobile Payment auf dem Vormarsch

Akzeptanz für Apple Pay liegt in den USA bei 65 Prozent

Als Apple 2014 das iPhone 6 vorstellte, stand eine Funktion ganz besonders im Zentrum der Aufmerksamkeit: Nutzer sollten erstmals in der Lage sein, mit den Geräten im stationären Handel schnell, bequem und sicher zu bezahlen. Möglich machte dies das neue Zahlungssystem Apple Pay, welches auch Online-Zahlungen gestattet, indem es auf in der Wallet-App gespeicherte Debit- und Kreditkarten zurückgreift. Seitdem ist einiges passiert: Der Apple-Dienst steht in immer mehr Ländern zur Verfügung, außerdem beteiligen sich mittlerweile zahlreiche Geldinstitute an dem Service. Nun legt eine neue Studie interessante Zahlen für die USA vor.Die vom Unternehmen Pulse durchgeführte Studie namens „Debit Issuer Study 2021“ analysiert unter anderem Zahlungen, die per Mobile Payment vorgenommen wurden und liefert einige spannende Erkenntnisse: Etwa zwei Milliarden Transaktionen mit Debitkarten wurden 2020 in den Vereinigten Staaten via Apple Pay, Google Pay oder Samsung Pay durchgeführt. Damit verzeichnen diese drei Anbieter ein Wachstum von 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wenngleich nicht alle diese Zahlungssysteme im gleichen Maße von der Entwicklung profitieren.Der Löwenanteil der Zahlungen entfällt auf Apple Pay: 92 Prozent der Transaktionen gehen auf Cupertinos Zahlungssystem zurück. Auch die Beträge, die per Debitkarte in den Wallets beglichen werden, sind deutlich angewachsen: Machten Zahlungen 2019 im Schnitt 15 US-Dollar aus, sind es ein Jahr später bereits 23 Dollar – ein Anstieg um 55 Prozent. Diese Tendenz zeigt sich auch bei den Zahlungen mit Debitkarten allgemein: Der durchschnittliche Zahlungsbetrag lag anno 2019 bei 40,50 US-Dollar, 2020 waren es bereits 44,80 Dollar. Die Akzeptanz für Apple Pay im Einzelhandel stieg zwar an, ist aber durchaus ausbaufähig: 65 Prozent aller Geschäfte in den USA bieten die Möglichkeit, mit dem Apple-Dienst zu bezahlen. Auch bei Zahlungen in einer App spielen die Wallets eine immer bedeutendere Rolle: 57 Prozent der Transaktionen wurden mit einem solchen Zahlungssystem vorgenommen.