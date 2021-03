Apple Pay & Co.: Digitale Zahlungsdienste überholen erstmals das Bargeld

Bargeldlose Zukunft ist ein Stück näher gerückt

Bargeld nur bei 20 Prozent aller Zahlungen

Rückzug des Bargelds schreitet weiter voran

Während in Deutschland die Abkehr vom Bargeld nur langsam vonstatten geht, haben Scheine und Münzen in anderen Ländern wie etwa Schweden bereits nahezu ausgedient. Das skandinavische Königreich liegt damit im weltweiten Trend, denn im vergangenen Jahr hat die Nutzung kontaktloser digitaler Zahlungsmethoden bei Einkäufen in stationären Ladengeschäften weltweit massiv zugenommen.Hauptgrund für diesen Anstieg ist nach Einschätzung von Fidelity National Information Systems (FIS) die COVID-19-Pandemie. In ihrem jetzt veröffentlichten Global Payments Report übertraf die Realität den Analysten des in Jacksonville im US-Bundesstaat Florida ansässigen Unternehmens zufolge alle Prognosen um ein Vielfaches. Das Corona-Virus habe die bargeldlose Zukunft weltweit ein großes Stück näher rücken lassen, kommentiert der FIS-Manager Jim Johnson das Ergebnis der Untersuchung.Mit Bargeld wurde dem Bericht zufolge 2021 weltweit nur noch ein Fünftel aller Käufe in Ladengeschäften bezahlt, ein Rückgang um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In etlichen Ländern wie etwa Schweden, Frankreich und Norwegen sowie den USA und Kanada brach die Nutzung von Scheinen und Münzen sogar um bis zu 50 Prozent ein. Da die Kunden statt dessen verstärkt zu digitalen Zahlungsmethoden wie beispielsweise Apple Pay, Google Pay oder Samsung Pay griffen, lagen diese Dienste zusammen erstmals in der Geschichte des Global Payments Report vor den Bargeldzahlungen.Allerdings gibt es laut FIS große regionale Unterschiede. Während in ostasiatischen Ländern unter anderem dank WeChat Pay und Alipay bereits 40 Prozent aller Zahlungen in Läden mit Smartphone oder Smartwatch getätigt wurden, waren es in Lateinamerika lediglich sechs Prozent. In Europa nutzten sieben Prozent der Kunden Apple Pay & Co., in den Vereinigten Staaten und Kanada waren es immerhin zehn Prozent. Die Analysten des Unternehmens rechnen damit, dass sich die rasante Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzt. Bis 2024 prognostizieren sie einen Rückgang der Bargeldzahlungen auf dann nur noch zehn Prozent in den USA und 13 Prozent weltweit. Entsprechend dürfte die Nutzung von Apple Pay und anderer Dienste weiter stark zunehmen.