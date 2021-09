Microsofts Surface-Event: Zusammenfassung der wichtigsten Ankündigungen

Surface Pro 8 mit Thunderbolt und neuem Stift ab Ende Oktober



Tablet mit vollwertiger Tastatur: Das Surface Laptop Studio



Ebenfalls neu: Surface Go 3 und Surface Duo

Nicht nur Apple möchte mit neuer Hardware wie dem iPad (mini), der Apple Watch Series 7 sowie dem iPhone 13 auftrumpfen: Microsoft zog gestern nach und stellte im Rahmen des Surface-Events so einige neue Produkte vor. Es dürfte nicht überraschen, dass auf sämtlichen Geräten Windows 11 zum Einsatz kommt: Die kommende Version wartet unter anderem mit einem vielfach neu gestalteten Design, erweiterten Funktionen für Multitasking sowie einem neuen Microsoft Store auf, der sogar Android-Anwendungen eine Plattform bietet (wir berichteten ). Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die künftigen Hardware-Highlights aus Redmond.Microsofts Präsentation der neuen Surface-Geräte dauerte knapp 50 Minuten – und enthielt kaum Längen, denn Redmond stellte eine Vielzahl an Produkten vor. Besonderes Augenmerk galt dem Surface Pro 8: Dank Intel-Chips der 11. Generation soll sich die Geschwindigkeit im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt haben. Die Bildschirmdiagonale beträgt nun 13 Zoll, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz ist ebenfalls an Bord. Außerdem setzt das Gerät nun auf zwei USB-C-Buchsen, die sich auf Thunderbolt 4 verstehen. Microsoft verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Beim Stift gibt es ebenfalls Neues zu vermelden: Das überarbeitete Modell trägt den Namen „Surface Slim Pen 2“ und soll genaueres Arbeiten bei geringen Latenzen ermöglichen. Ferner gibt der Stift ein haptisches Feedback.Das Surface Pro 8 ist in den Farben Platin und Graphit verfügbar, Vorbestellungen sind bereits möglich. Die Auslieferungen beginnen am 28. Oktober. Die Einstiegsvariante mit einer 128 GB großen SSD und acht GB RAM kostet 1.179 Euro, für 1 TB Flash- und 16 GB Arbeitsspeicher werden 2.279 Euro fällig.Das Surface Laptop Studio löst die Surface-Book-Notebooks ab. Aufgrund der Klappmechanik stehen unterschiedliche Modi zur Verfügung: So fungiert das Gerät als Tablet und setzt auf eine Eingabe per Stift auf dem 14,4 Zoll großen Bildschirm – oder stellt eine vollwertige Tastatur zur Verfügung, um als Laptop einsatzbereit zu sein. Leistung bezieht das Produkt aus Intels Core-H35-Prozessoren der 11. Generation sowie der Iris Xe bei i5-Modellen beziehungsweise dem Grafikchip RTX A2000 bei den i7-Baureihen – Letztere sind für Business-Kunden gedacht. Verfügbar ist das Surface Laptop Studio Anfang 2022, Preise nennt Redmond noch nicht.Bereits am 5. Oktober erhältlich ist das Surface Go 3, sofern nicht eine LTE-Anbindung erwünscht ist – dieses Modell folgt erst Anfang 2022. Im Innenleben verrichten entweder Intels Pentium-Gold- oder Core-i3-CPUs ihren Dienst. Weiterhin attraktiv bleibt der Preis: Wer mit vier GB RAM und einer 64 GB großen SSD sein Auslangen findet, muss nur 439 Euro bezahlen. Neu im Portfolio ist zudem das Surface Duo, Microsofts Antwort auf die faltbaren Smartphones der Konkurrenz. Das Android-Gerät setzt auf Qualcomms Snapdragon 888 mit acht GB Arbeitsspeicher. Das 360-Grad-Scharnier vereint die beiden OLED-Displays. Das Smartphone steht ab 21. Oktober zum Kauf bereit, Interessenten müssen aber tief in die Tasche greifen: Das Basismodell (128 GB Speicher) schlägt mit 1.599 Euro zu Buche.