Drei große Tech-Events voraus: Apple, Microsoft und Amazon

Microsofts Surface-Event am 22. September

Amazons Hardware-Event am 28. September

Die Apple-Welt wartet mit großer Spannung darauf, wann das zweite Herbst-Event stattfindet. Vor einem Jahr entschied sich Apple für einen Termin im November und zeigte damals die ersten hauseigenen Mac-Prozessoren. Diesmal dürfte es wohl erneut Ende Oktober bis Mitte November werden, auf der Tagesordnung steht vor allem das MacBook Pro M1X – und somit Apples erster Pro-Chip mit großem Leistungssprung im Vergleich zum M1. Während die Zeit für den großen iMac mit M-Chip bzw. den Mac Pro noch nicht gekommen ist, könnte es allerdings eine wichtige Aktualisierung des Mac mini geben, ebenfalls dann mit M1X versehen. Noch andere Tech-Riesen planen aber in diesen Wochen Veranstaltungen.Für den Riesen aus Redmond steht bald ein riesiges Software-Update an, denn Windows 11 kommt am 5. Oktober auf den Markt. Nachdem die Devise lange Zeit gelautet hatte, Windows erhalte keine neuen Versionsnummern mehr, fand ein Kurswechsel statt. Auf dem Surface-Event gibt es aller Wahrscheinlichkeit nach neue Hardware, die dann bereits mit Windows 11 versehen ist. Einige Details des Surface Pro 8 waren bereits im Vorfeld geleakt, darunter der Intel-Chip aus der 11. Generation, ein Display mit 120 Hz sowie der Umstieg auf Thunderbolt-Anschlüsse. Auch Surface Book, Surface Go sowie die Baureihen des Surface Duo dürften wichtige Aktualisierungen erhalten. Die Veranstaltung beginnt morgen (Mittwoch) um 17 Uhr unserer Zeit.Offizielle Details zu möglichen Produktneuerungen gibt es zwar noch nicht, wohl aber begründete Spekulationen. Aller Wahrscheinlichkeit nach präsentiert Amazon Updates der Alexa-Software sowie neue Modelle der verschiedenen Echo-Reihen. Im Juni war zudem geleakt, dass Amazon an einer Dashcam arbeitet, auch ein neues Kindle Paperwhite verriet das Unternehmen bereits durch einen versehentlichen Hinweis auf den kanadischen Seiten. Anders als Apple und Microsoft bietet Amazon keine Live-Übertragung, stattdessen erfolgt die Präsentation ausschließlich vor geladenen Journalisten.