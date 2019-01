Microsoft empfiehlt Wechsel auf iOS/Android – Windows Mobile sehr bald Geschichte

Das komplette Aus ist nah

Was sollen Nutzer jetzt tun?

Der Smartphone-Boom seit dem Jahr 2007 markierte endgültig das Ende jener Ära, in der Microsoft kraft des immensen Windows-Marktanteils beinahe jede Technologie durchdrücken konnte. Während es im Browserbereich schon zuvor eine Trendwende gegeben hatte und plötzlich Browser-Vielfalt zu herrschen begann, verpasste Redmond die Smartphone-Welt fast vollständig. Windows Phone krankte keinesfalls an der Qualität, sondern schlicht an der viel zu späten Markteinführung. Längst hatten sich Entwickler auf iOS und Android konzentriert, weswegen viele wichtige Programme für Windows Phone schlicht nicht zur Verfügung standen. Dies führte zu einem Teufelskreis, denn ohne namhafte Apps war die Plattform wenig interessant – und für eine wenig interessante Plattform wollten viele Hersteller nicht entwickeln.Dass Microsoft keine Zukunft in Windows Phone bzw. Windows Mobile mehr sieht, war bereits seit 2016 klar. Damals kündigte Microsoft einen schrittweisen Rückzug an, erste Support-Einschränkungen griffen seit 2017 – und Ende 2019 soll dann ganz Schluss sein. Wie Microsoft noch einmal betonte gibt es nach dem 10. Dezember keine Patches oder Sicherheitsupdates mehr. Möglicherweise springen Drittanbieter in die Bresche und liefern noch Updates für ihre Hardware, Microsoft hat sich nach diesem Stichtag aber ganz zurückgezogen. Online-Dienste wie Backup und Foto-Upload stehen ebenfalls nicht mehr endlos lange zur Verfügung, ab 2020 schaltet Microsoft auch diese Angebote ab.Da Microsoft das fehlgeschlagene Projekt ganz beendet – und damit sicherlich einige Nutzer ziemlich vor den Kopf stößt – hat Redmond eine FAQ-Sektion geschaltet. Dort lässt sich unter anderem die Frage finden, was man als betroffener Kunde nun tun solle. Die unverblümte Antwort: Steigen Sie auf Android oder iOS um. Microsofts Vision sei, jede Person und jede Organisation um Möglichkeiten zu bereichern. In Zukunft werde man dies mit Produkten für die Apple- bzw. Google-Plattformen tun.