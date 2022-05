Mehr Fokus auf Streaming und Werbung: Apple krempelt Dienste-Sparte um

Streaming verstärkt im Visier – inklusive Sportübertragungen

Search Ads im App Store sollen noch lukrativer werden

Apples Services-Sparte zählt für das Unternehmen mittlerweile zu den wichtigsten Einnahmequellen. Dienste wie Apple Music oder iCloud generieren zusammengerechnet bereits deutlich mehr Umsatz, als es beispielsweise die Mac- oder iPad-Verkäufe tun. Um das wirtschaftliche Wachstum der hauseigenen Services weiter voranzutreiben, plant Apple eine Umstrukturierung der dazugehörigen Abteilung. Apples Services-Hauptverantwortlicher Eddy Cue möchte in Zukunft noch stärker auf die Bereiche Streaming und Werbe-Aktivitäten setzen.Um den Dienste-Sektor noch lukrativer zu machen, hat Cue Änderungen bei der Führungsstruktur in die Wege geleitet, so Business Insider . Peter Stern war als "VP of Services" bislang sowohl für die Abo-Dienste als auch Werbung zuständig. Letzterer Bereich erhält dem Bericht zufolge einen neuen Verantwortlichen, sodass sich Stern mehr auf die weitere Expansion von Abo-Diensten wie Apple One oder Einzel-Angeboten wie Apple Music, TV+, Fitness+ und iCloud-Speicher konzentrieren kann. Auch der App Store und Kauf-Inhalte aus dem iTunes Store zählen dazu.Beim Video-Content möchte Apple in Zukunft laut Bericht noch mehr auf Sportübertragungen setzen. Nachdem schon jetzt Baseball-Spiele der MLB auf TV+ zu sehen sind, könnten in Zukunft auch Live-Veranstaltungen der NFL und NBA hinzukommen.Um die Werbe-Aktivitäten der Services-Sparte kümmert sich fortan Todd Teresi. Hauptsächlich geht es dabei um Apples Search Ads im App Store. Software-Anbieter können sich darüber prominent in den Suchergebnissen des App Store platzieren lassen, sodass die jeweilige App besonders vielen Nutzern angezeigt wird.Der Umsatz mit den Ads wächst rasant – 2021 verdiente Apple bereits 3,7 Milliarden US-Dollar mit den Werbeanzeigen, was einer Steigerung um 238 Prozent im Verglich zum Vorjahr entspricht. Für 2022 wird mit 5,5 Milliarden US-Dollar gerechnet. iOS-Features wie App-Tracking-Transparenz (Nutzer erhalten mehr Einsicht und Kontrolle bei der Verwendung ihrer Daten durch Drittanbieter-Apps) stimulieren das Wachstum der Search Ads ebenfalls, so der Bericht.