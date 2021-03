Massive Chip-Knappheit betrifft jeden – bis auf Apple

Kein neues Flaggschiff von Samsung?

Angebot und Nachfrage sind nicht im Gleichgewicht

Die anhaltende Corona-Pandemie sorgt weiterhin für extreme Verwerfungen auf dem weltweiten Chip-Markt. Die angespannte Liefersituation hat gleich mehrere Ursachen. Einerseits sind Fertigung und Lieferketten seit mehr als einem Jahr beeinträchtigt, zum anderen sind vor allem Notebooks und Tablets wegen der veränderten Arbeits- und Bildungssituation stark nachgefragt. Erschwerend kommt hinzu, dass etliche Halbleiter-Hersteller ihre Fertigung wegen Auftragsstornierungen der Automobilindustrie auf andere Produkte verlagert haben.Die Chip-Knappheit macht auch großen Unternehmen zu schaffen, die selbst im Halbleitersektor tätig sind. Samsung etwa verwies jetzt auf ein erhebliches weltweites Ungleichgewicht. Der südkoreanische Konzern rechnet nach eigenen Angaben damit, dass davon unter anderem die nächste Generation seiner Flaggschiff-Smartphones betroffen ist. In diesem Jahr könne man voraussichtlich kein neues Galaxy Note präsentieren, sagte DJ Koh, einer der CEOs des Konzerns, auf einer Aktionärsversammlung. Das berichtet Bloomberg . Der Manager rechnet zudem mit negativen finanziellen Folgen zumindest im kommenden Geschäftsquartal.Samsung bemüht sich Koh zufolge in intensiven Gesprächen mit weltweiten Partner um eine Lösung der Probleme. Das Unternehmen geht aber nicht davon aus, dass Angebot und Nachfrage schon bald wieder ins Gleichgewicht zu bringen sein werden. Ein spezielles Problem für viele Smartphone- und Tablet-Hersteller stellt die Tatsache dar, dass bestimmte von TSMC gefertigte Qualcomm-Chips schlecht verfügbar sind. Einzig Apple sei davon nicht betroffen, so die Analystin MS Hwang von Samsung Securities. Der iPhone-Konzern schließt üblicherweise sehr frühzeitig Verträge über die benötigten Bauteil-Mengen ab und verschafft sich so eine große Planungssicherheit. Allerdings wies auch Apple vor einiger Zeit darauf hin, dass die Absatzzahlen einiger iPhone-Modelle ebenfalls negativ von der Knappheit bestimmter Komponenten beeinflusst werden könnten.