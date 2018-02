Marktführer iPad 2017: Jedes vierte verkaufte Tablet stammte von Apple

iPad wächst, Gesamtmarkt schrumpft

Aufstieg zweier Wettbewerber

Spätestens seit 2014 ist klar, dass das iPad nicht den großen Erfolgszug des iPhones nachvollziehen kann: Nach dem Peak bei den Verkäufen im Weihnachtsgeschäft 2013 gingen die Absatzzahlen schrittweise zurück. Statt das Tablet aber aufzugeben, investierte Apple in den letzten zwei Jahren enorm in die Sparte und brachte mit dem iPad Pro samt Apple Pencil ein Highend-Produkt für Künstler und mit dem kleinen iPad 9,7'' ein kostengünstiges Modell auf den Markt. Das hielt zumindest den weiteren Abstieg des Produkts auf: 2017 konnte Apple insgesamt 43,8 Millionen Geräte verkaufen, etwas mehr als die 42,6 Millionen von 2016 - beim Höhepunkt 2013 waren es aber noch deutlich über 70 Millionen.Eine neue Studie von IDC zeigt nun, wie sich das iPad im Vergleich zur Tablet-Konkurrenz schlug. Im Ganzen schrumpfte der Markt im Gesamtjahr stark um 6,5 Prozent: Statt 174,9 Millionen kauften die Kunden weltweit nur noch 163,5 Millionen Tablets. Angesichts dessen verhalf Apple die moderate Verkaufssteigerung des iPads zu einem Marktanteil von 26,8 Prozent und damit einmal mehr die Marktführerschaft. In der Tat schnitt Apple besser ab als Samsung und Amazon auf den Plätzen 2 und 3 zusammen.Nichtsdestotrotz gab es für zwei Konkurrenten noch bessere Nachrichten als für Apple. Amazon und Huawei konnten ihren Tablet-Absatz signifikant erhöhen. Die Fire-Tablets stiegen im Jahresvergleich von 12,1 Millionen auf 16,7 Millionen verkauften Geräten, was für 10,2 Prozent Marktanteil reicht. Huawei wuchs von 9,8 Millionen auf 12,5 Millionen (Marktanteil 7,7 %). Weniger gut sah es dagegen für Apples Hauptkonkurrent Samsung aus, für die es ziemlich genau im gleichen Umfang nach unten ging wie für den Gesamtmarkt. Daher reichten die 24,9 Millionen verkauften Geräte für den gleichen Marktanteil wie im Vorjahr: 15,2 Prozent. Am stärksten schrumpfte allerdings die Masse an kleineren Anbietern, welche in der Studie unter »Sonstige« zusammengefasst sind. Hier ging es im Jahresvergleich um kräftige 24,1 Prozent nach unten.Will Apple das iPad in Zeiten zurückgehenden Tablet-Interesses weiter auf Kurs halten, muss die Innovationskraft erhalten bleiben. Für dieses Jahr rechnen Beobachter mit dem ersten iPad mit Face ID statt Home-Taste, also einer Art von iPad X.Weiterführende Links: