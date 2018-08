Marktexperte: AirPods 2 und günstigerer HomePod erst im nächsten Jahr

Zwar konnte man vor einigen Wochen bereits deutlich sinkende Lagerbestände der AirPods beobachten, was normalerweise auf Produktaktualisierungen hinweist, mehrere Berichte sind aber in der Zwischenzeit zu anderen Erkenntnissen gekommen. Angesichts des großen Verkaufserfolgs der kabellosen Ohrhörer gilt es als sicher, dass Apple eine Neuauflage plant. Auch wenn manch einer zum Verkaufsstart noch den Preis kritisierte, so zeigte sich, dass selten zuvor ein Apple-Produkt derart einhellig gelobt wurde. Gerüchte zu den Funktionen der zweiten AirPods-Generation kursieren ebenfalls schon seit einiger Zeit.Demnach wolle Apple den Ohrhörern ebenfalls Siri-Aktivierung via Stimmkommando spendieren, eine verbesserte Version des W-Chips für die kabellose Kommunikation verbauen und die Geräte offiziell als "wassergeschützt" klassifizieren. Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen zählt ebenfalls zu den erwarteten Neuerungen. Laut Bloomberg müssen sich Kunden aber noch länger gedulden, denn für dieses Jahr plane Apple angeblich keine Markteinführung mehr. Auch eine weitere Stimme hat sich nun eingeklinkt und bestätigt die Bloomberg-Meldung.Blayne Curtis von Barclays zufolge wird die aktuelle Baureihe der AirPods demnach auf jeden Fall älter als zwei Jahre – vorgestellt im Herbst 2016 stehe die Wachablösung nicht vor Frühjahr 2019 an. Angesichts der noch immer sehr hohen Verkaufszahlen hat Apple auch keinen Druck, schnell mit einer neuen Version antreten zu müssen. Galt es vor einigen Monaten noch als sicher, dass im Herbst neue AirPods erscheinen, so traf Apple möglicherweise schlicht eine strategische Entscheidung, die AirPods 2 erst deutlich später zu präsentieren. Ein anderes Zubehörprodukt erscheine aber auf jeden Fall im Herbst, so Curtis. Mit einem Jahr Verspätung stehe in Kürze die Ladematte namens AirPower zur Verfügung. Zum gemunkelten günstigeren HomePod erwähnt der Marktexperte eine Vorstellung im nächsten Jahr – und nicht zum September-Event. Es soll sich dabei um eine abgespeckte Variante in der Preisspanne zwischen 149 und 199 Dollar handeln.