MacBook Pro und iPad Pro mit OLED-Display? Apple soll Samsung Lieferangebot gemacht haben

OLED-Display in MacBook Pro mit 16 Zoll?

Samsung ist seit dem iPhone X der exklusive OLED-Lieferant von Apple. Zu dem Zweck hat das Unternehmen aus Cupertino einen Vertrag mit Samsung abgeschlossen, in dem unter anderem die Abnahmemenge festgelegt ist. Da sich das iPhone XS und iPhone XS Max nicht so gut verkaufen wie von Apple erwartet, verringerte sich zuletzt auch die Bestellmenge an OLED-Displays von Samsung.Der Bestellrückgang soll so groß sein, dass Apple dem südkoreanischen Unternehmen inzwischen Kompensationszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe schuldet. Um die Zahlungen zu verhindern, hat Apple Samsung Lieferangebote für zukünftige MacBook- und iPad-Display unterbreitet, für die Apple den Wechsel zur OLED-Technologie plant, so ETNews Zuvor gab es bereits Berichte, wonach Apple OLED-Displays im iPad Pro ebenso wie in einem komplett neuentwickelten Modell des MacBook Pro mit 16 oder 16,5 Zoll verbauen wolle. Apple-Orakel Ming-Chi Kuo prognostizierte im Februar ein entsprechendes MacBook Pro. Seinerzeit nannte er 2019 als Jahr des Marktstarts, revidierte die Aussage später aber und geht inzwischen von einem Verkaufsbeginn im Jahr 2021 aus. Welche Display-Technologie bei Apples zukünftigem Pro-Flaggschiff zum Einsatz kommt, ließ Kuo offen.Der Leaking-Experte kündigte ebenso schon den Produktionsstart von zwei neuen Modellen des iPad Pro an. Entweder im vierten Quartal 2019 oder im ersten Quartal 2020 soll es soweit sein. Auch bei den Tablets konkretisierte Kuo nicht, ob Apple weiterhin auf LCD setzt oder auch beim iPad Pro auf OLED umsteigt. Die OLED-Technologie bietet verschiedene Vorteile, darunter den geringeren Energiebedarf, die größere Helligkeit und dünnere Panels. Letzteres würde Apple erlauben, entsprechend ausgestattete Geräte noch dünner als die jetzigen Varianten zu bauen. OLED könnte auch nur eine Übergangs-Technologie sein, bevor das Unternehmen Mini LED zur Marktreife führt und in den haueigenen Produkten verwendet.