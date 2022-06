MacBook Pro M2: SSD des Einstiegsmodells deutlich langsamer

Links das MacBook Pro 13" mit M1 und 256 GB SSD, rechts das M2-MacBook mit 256 GB SSD

SSD-Geschwindigkeit fast halbiert

Grund unklar

Apple stellte auf der Worldwide Developers Conference 2022 nicht nur ein neues MacBook Air mit M2-Prozessor vor, sondern auch ein MacBook Pro 13" mit dem neuartigen Chip. Während das MacBook Air in einem neu gestalteten Gehäuse daherkommt, bleibt beim MacBook Pro 13" bis auf den M2 alles beim Alten. Das MacBook Pro 13" liefert Apple seit Freitag aus – Interessenten des MacBook Air müssen sich noch bis Juli 2022 gedulden, denn erst dann startet die Vorbestellung und die Auslieferung.Nach Beginn der Auslieferung kommen nun detaillierte Performance-Messungen an die Öffentlichkeit – und es scheint, als hätte Apple beim Einstiegsmodell eine langsamere SSD-Konfiguration verbaut. Während Apple bei der 256-GB-Konfiguration im M1 zwei NAND-SSD-Chips verbaute (2x 128 GB), setzt das M2 MacBook Pro 13" auf einen einzelnen 256-GB-Chip.Dies hat große Auswirkungen auf die Schreib- und Lesegeschwindigkeit, da mit zwei getrennten Chips fast die doppelte Performance erreicht werden kann.Je nach eingesetztem SSD-Test erreicht ein M1 wie auch ein M2 eine Lesegeschwindigkeit zwischen 2,7 und 2,9 GB und eine Schreibrate von rund 2,6 GB pro Sekunde. Mit einer Ausnahme: Testet man die 256-GB-Konfiguration des M2 MacBook Pro 13", sind nur rund 1,5 GB pro Sekunde beim Schreiben und Lesen möglich. Dieser große Unterschied dürfte auch in der Praxis beim normalen Arbeiten spürbar sein – daher ist anzuraten, beim Kauf eines MacBook Pro eine SSD mit 512 GB oder mehr Speicherkapazität zu bestellen.Noch ist komplett unklar, warum Apple sich zu diesem Schritt entschied. Entweder wollte der Konzern Kosten sparen – oder die aktuelle Chip-Knappheit sorgt dafür, dass 256-GB-Module besser lieferbar sind. Auch ist unklar, ob das kommende MacBook Air 13" ebenfalls diese Limitierung aufweist. Interessanterweise gibt Apple auf den Produktseiten der M1-Macs die SSD-Geschwindigkeiten mit an (zum Beispiel beim M1-Mac-mini mit "bis zu 3,4 GB/s"), doch auf den Seiten des MacBook Pro 13" bewirbt Apple nur die maximale SSD-Größe von 2 TB – nicht jedoch die mögliche Geschwindigkeit.