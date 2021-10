MacBook Pro M1 Pro und M1 Max: Testberichte und Erfahrungen

Notch diskussionswürdig, Preis hoch, ansonsten nur Lob



Cnet: Webcam neu vs. Webcam alt (rechts) Cnet: Webcam neu vs. Webcam alt (rechts)

8K-Videoexport in Premiere, Akkulaufzeit, Tastatur und Sound

Wie üblich lüftete Apple die Pressesperre kurz vor der Auslieferung neuer Hardware und erlaubt ausgesuchten Testern somit ab heute, sich zu den Erfahrungen mit ihren vorab zur Verfügung gestellten Exemplaren zu äußern. Erstmals gibt es somit handfeste Berichte zum jüngst präsentierten MacBook Pro. Auch ohne diese gelesen oder per YouTube angesehen zu haben, dürfte jeder bereits ahnen, welche Aspekte dabei im Vordergrund stehen. Einerseits herrscht große Begeisterung bezüglich der massiven Performance des M1 Pro und vor allem des M1 Max, andererseits aber auch Lob für das Comeback mehrerer Anschlüsse. Cnet fasst dies beispielsweise in die Worte "New silicon meets retro ports" – The Verge garniert dies allerdings mit leiser Kritik, dass sich Apple jeweils für etwas ältere Standards entschied (HDMI 2.0 statt 2.1, UHS-II statt UHS-III).Ansonsten muss man aber schon lange danach suchen, um ernsthafte Kritikpunkte zu erhalten. Sicherlich hat sich niemand die Displayaussparung ("Notch") gewünscht, als wie störend man die Fläche betrachtet, hängt vom jeweiligen Nutzer ab. Auch der absolut gesehen hohe Einstiegspreis kann als Negativmerkmal gelten, wenngleich das Preis-/Leistungsverhältnis dennoch sehr gut ist. Diesen Aspekten stehen allerdings zahlreiche hochgelobte Merkmale gegenüber. Sowohl die Rechen- als auch die Grafikleistung wird als sensationell gut beschrieben, dazu kommen Helligkeit und Farbdarstellung des Displays sowie endlich eine integrierte 1080p-Webcam mit ansprechender Bildqualität.Eine Testaufgabe von Cnet lautete, 8K-Video in Premiere zu exportieren. Ein MacBook Pro 15" des Jahres 2019 mit Core i7 benötigte dazu 20:37 Minuten. Auf dem neuen MacBook Pro 14" mit M1 Pro waren es hingegen nur 10:44 Minuten, der M1 Max genehmigte sich lediglich 10:11 Minuten. Noch keine Langzeiterfahrungen gibt es zwar zur Akkulaufzeit, allerdings einen ersten Richtwert: Der Akku des MacBook Pro 16" hielt im Test 16,5 Stunden bei Video-Streaming durch (+5 Stunden im Vergleich zum ebenfalls getesteten Intel-Modell). Engadget kommt auf sehr ähnliche Werte, wenngleich die 14"-Variante "schon" nach 12,5 Stunden wieder ans Netz musste. Ebenfalls Zuspruch gibt es für die Tastatur. CNBC ergänzt den Reigen um Applaus für das LautsprechersystemDie beiden oben eingefügten Videos von Cnet und Karl Conrad bieten exemplarisch einen Überblick zu Apples jüngstem Wurf – vor allem der zweite Clip zeigt das Gerät im Detail von allen Seiten und in Aktion. Natürlich muss man nun erst einmal abwarten, wie sich das MacBook Pro in der Praxis schlägt und ob nach den ersten Wochen nicht Kinderkrankheiten auftreten – zum aktuellen Zeitpunkt lässt sich jedoch feststellen, dass allerorts große Begeisterung herrscht und auch die frühen Tester nicht mit Lob sparen.