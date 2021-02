MacBook Pro: Apple startet Akkutausch-Programm für nicht-ladende Geräte

Feststellen, ob man betroffen ist

Betroffene Geräte

MacBook Pro 13" (2016), 2x Thunderbolt 3

MacBook Pro 13" (2017), 2x Thunderbolt 3

MacBook Pro 13" (2016), 4x Thunderbolt 3

MacBook Pro 13" (2017), 4x Thunderbolt 3

MacBook Pro 15" (2016)

MacBook Pro 15" (2017)

Gerade erst hatte Apple ein Update für macOS Big Sur veröffentlicht, um ein softwareseitiges Akkuproblem bei bestimmten Serien des MacBook Pro anzugehen. macOS 11.2.1 soll den Fehler beseitigen, dass manche Geräte der Modelljahre 2016 und 2017 den Akku entweder gar nicht mehr laden konnten oder die Akkuanzeige zwischen einem und 100 Prozent hin- und hersprang. Allerdings scheint es sich wohl doch um mehr als nur eine sporadisch ausfallende Anzeige zu handeln, denn gleichzeitig legte Apple auch ein Austauschprogramm auf. Sofern das System unter macOS 11.2.1 oder macOS 10.15.7 erkennt, dass mit dem Akku etwas nicht stimmt, tauscht Apple diesen kostenlos aus.Die Erstdiagnose sollte komplett mit Bordmitteln zu erledigen sein. Es ist dazu erforderlich, entweder die "Batterie"-Sektion in den Systemeinstellungen zu öffnen (Batterie/Batteriezustand) oder unter Catalina mit gehaltener Wahltaste auf das Akku-Symbol in der Menüleiste zu klicken. Erscheint dort die Meldung, dass Wartung der Batterie erforderlich sei ("Service empfohlen"), kann der betroffene Nutzer den Apple-Support zur Vereinbarung eines Termins kontaktieren.Der offiziellen Dokumentation in Form eines Support-Dokuments zufolge können folgende Baureihen die geschilderten Probleme aufweisen:Bevor die Reparatur dann aber tatsächlich durchgeführt wird, überprüft Apples Service erneut, ob auch tatsächlich der genannte Fehler vorliegt. Keine Angaben gibt es, ob dies per Ferndiagnose erfolgt. Da momentan aber angesichts des bundesweiten Lockdowns alle Computergeschäfte für Publikumsverkehr geschlossen haben, ist eher von einem solchen Vorgehen auszugehen. Apple äußert sich ebenfalls nicht dazu, wie lange der Austausch dauert und welcher Prozentsatz betroffen ist ("Bei einer sehr geringen Anzahl von Kunden" heißt es lediglich). Beim groß angelegten Akkurückruf im Sommer 2019 (MacBook Pro 2015) vergingen teilweise bis zu fünf Wochen, da alle Geräte betroffen waren.