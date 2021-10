MacBook Pro 2021: SD-Card-Slot ist sehr schnell, aber nicht zukünftige Spitzenklasse

MacBook Pro 2021 unterstützt UHS-III mit bis zu 312 MB/s

Apple stattet die beiden Varianten des MacBook Pro nicht nur mit drei USB-C/Thunderbolt-Schnittstellen sowie einem HDMI-Port aus. Die neuen Highend-Geräte aus Cupertino verfügen darüber hinaus auch über einen Einschub für SD-Karten. Welche Geschwindigkeitsklassen dieser unterstützt, geht allerdings aus den bisher vorliegenden Informationen etwa auf Apples Webseiten nicht hervor. Angesichts der zahlreichen Standards, nach denen die auf dem Markt erhältlichen Speicherkärtchen spezifiziert sind, wäre eine entsprechende Angabe allerdings hilfreich.Etliche Käufer eines MacBook Pro 14" oder 16" werden SD-Karten nämlich vermutlich als kompakte Erweiterung für die interne SSD nutzen wollen. Das dürfte in der Tat problemlos und vor allem komfortabel möglich sein. Apple bestätigte jetzt laut einem Tweet des für The Verge tätigen Journalisten Dan Seifert, dass die in den Geräten verbauten SD-Card-Slots den UHS-II-Standard unterstützen. Er erlaubt Übertragungsraten von bis zu 312 Megabyte pro Sekunde, wenn eine entsprechend spezifizierte Speicherkarte eingesetzt wird. Diese sind mit diversen Kapazitäten von 64 Gigabyte bis 256 Gigabyte erhältlich. Vor dem Kauf sollte man aber in jedem Fall auf die vom Hersteller angegebenen maximalen Übertragungsraten beim Lesen und Schreiben achten, diese können sich nämlich durchaus unterscheiden.Apple hat sich den eigenen Angaben zufolge daher entschieden, beim MacBook Pro 2021 noch nicht auf UHS-III zu setzen. Dieser Standard bietet theoretisch doppelt so hohe Übertragungsraten wie das bereits seit längerer Zeit etablierte UHS-II. Allerdings hat seit der Verabschiedung vor einigen Jahren bislang kein Hersteller entsprechende SD-Karten auf den Markt gebracht oder angekündigt. Apples Entscheidung, UHS-III nicht zu unterstützen, stellt also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keine praktische Einschränkung dar. Die Geschwindigkeit von UHS-II reicht nämlich für sämtliche Anwendungszwecke bis hin zur Aufnahme von 8K-Videos ohne Weiteres aus. Apples Verzicht auf die künftige Spitzenklasse ist demzufolge kein Beinbruch.