MacBook: Lagerbestände sinken und deuten auf neue Modelle hin

Es gibt weitere Hinweise, dass Apple momentan die Vorstellung neuer Notebooks vorbereitet, denn die Lagerbestände von Händlern und Distributoren leeren sich allmählich. Eine solche Entwicklung geht sehr häufig dem Verkaufsstart neuer Modelle voraus, da Apple in den Wochen vor einer Modell-Überarbeitung kaum noch Neugeräte an Großhändler verschickt. Nicht nur von Best Buy, einer der größten US-Handelsketten, auch von kleineren Anbietern hierzulande ist zu hören, nur noch in sehr geringen Stückzahlen beliefert zu werden. Apples eigene Online-Stores zeigen hingegen immer noch sofortige Verfügbarkeit sämtlicher Konfigurationen an (zu den Produktseiten: ), auch in den Stores selbst ist jede Variante zu haben. Allerdings korrigiert Apple die Lieferprognose meist erst recht kurz vor der Auslieferung deutlich nach oben.Nach der Aktualisierung des MacBook Pro vor wenigen Wochen sollen im Herbst neue Modelle des MacBook Air und des MacBooks erscheinen – wenngleich noch immer Rätselraten herrscht, ob Apple weiterhin beide Baureihen bestehen lässt. Denkbar wäre auch die Zusammenlegung zu einer Serie mit verschiedenen Displaygrößen. Dies könnte das Notebook-Sortiment etwas strukturierter gestalten, denn momentan konkurrieren zahlreiche Serien gegeneinander.In der Größenordnung 12" und 13" gibt es das seit Jahren nicht maßgeblich aktualisierte MacBook Air, außerdem das MacBook 12", das MacBook Pro 13" ohne Touch Bar (Vorjahres-Serie) sowie das MacBook Pro mit Touch Bar. Zumindest verabschiedete sich Apple vom alten MacBook Pro, denn für eine ganze Weile gab es auch dieses 13"-Gerät noch – für den technisch unbedarfteren Anwender kein einfach zu überschauendes Angebot.Mehreren Berichten zufolge wollte Apple die Aktualisierung schon früher vorstellen, war jedoch von Intels Fertigungsproblemen betroffen. Aus diesem Grund konnte die ursprünglich anvisierte Architektur nicht verwendet werden, weswegen die Hardware-Abteilungen noch einmal ans Reißbrett mussten. Weitere Details dazu bieten auch die unterhalb dieser Meldung verlinkten Artikel.