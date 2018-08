Bericht: "Günstiges" Apple-Notebook im vierten Quartal

Der kommende Herbst steht nicht nur im Zeichen der alljährlichen neuen iPhone-Generationen, stattdessen hält Apple wohl auch Neuerungen im Mac-Bereich bereit. Jetzt ist ein neuer Bericht aufgekommen, der von einem bald erscheinenden, günstigen Apple-Notebook spricht. Der Begriff "günstig" ist natürlich relativ zu sehen, dann ganz sicher wird Apple keinen Mac präsentieren, der rein auf hohe Stückzahlen durch niedrige Preise anstatt auf Wertigkeit und damit verbundenen Margen ausgerichtet ist.Das Hauptthema des Artikels ist der Kampf um die Position des größten Notebook-Fertigers. Compal Electronics gelang es nämlich, Apples langjährigen Fertigungspartner Quanta Computer auf den zweiten Platz zu verweisen. Dafür verantwortlich waren größere Aufträge durch Dell und Acer. Momentan liegt die Differenz nur bei rund 700.000 Einheiten, soll sich aber im laufenden Quartal weiter vergrößern. Besser sehe es aber im vierten Quartal aus, so der Bericht unter Berufung auf Zulieferer. Dann nämlich beginne der Verkauf eines neuen Apple-Notebooks im "preiswerten" Segment.Meldungen zum Nachfolger des MacBook Air kursierten in den letzten Monaten regelmäßig. Es gilt unter Branchen-Insidern als weitgehend sicher, dass Apple im September oder Oktober neue Notebooks vorstellt, die den unteren Preisrand im Sortiment bedienen. Momentan befindet sich dort nur das MacBook Air – und dieses ist inzwischen ziemlich veraltet. Die letzte nennenswerte Aktualisierung erfolgte vor dreieinhalb Jahren, 2017 betrieb Apple nur minimale Modellpflege (MacBook Air im Apple Store: ). Eine Baureihe mit aktueller Intel-Architektur zum Preis von rund 1000 Dollar wäre für viele Nutzer ein attraktives Angebot. Derzeit beginnen die Geräte ebenfalls bei nur 999 Dollar, Ausstattung und vor allem das Alter des Innenlebens passen aber nicht mehr zur Preisgestaltung. Das MacBook bedient zwar ebenfalls den Markt für besonders kompakte Notebooks, liegt mit mindestens 1299 Dollar allerdings in einer anderen Preisklasse.