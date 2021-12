iPad-Absatz weiter in der Erfolgsspur: Apple legt kräftig zu, alle anderen Hersteller verlieren massiv

Tablet-Absatz verzeichnet Rückgang um 20 Prozent

Apples Marktanteil steigt auf 45 Prozent

Die weltweite Corona-Pandemie sorgte seit Anfang 2020 für einen ganz besonderen Aufschwung: Die globalen Absatzzahlen von Notebooks und Tablets schossen in die Höhe und blieben monatelang auf sehr hohem Niveau. Das sechs Kalendervierteljahre in Folge anhaltende Wachstum schwächt sich mittlerweile allerdings deutlich ab. Im dritten Quartal 2021 sanken in Westeuropa einer aktuellen Analyse zufolge die Tablet-Verkäufe signifikant. Alle Hersteller mussten erhebliche Rückgänge verzeichnen – mit einer Ausnahme: Apple trotzte mit dem iPad dem allgemeinen Trend und blieb in der Erfolgsspur.Von Juli bis September wurden laut der jüngsten Untersuchung des Marktforschungsunternehmens Canalys in Westeuropa rund 6,9 Millionen Tablets verkauft. Im Vergleich zum dritten Quartal des vergangenen Jahres ist das ein Rückgang um 20 Prozent. Allerdings lagen die Absatzzahlen vor zwölf Monaten auf einem Rekordniveau, extrem viele Kunden griffen seinerzeit zu iPad & Co., weil es bei Notebooks und Desktops zu Lieferschwierigkeiten gekommen war. Die Marktforscher werten die Abwärtsbewegung daher als folgerichtige Korrektur. Grund dafür sei eine gewisse Marktsättigung, sagte der für Canalys tätige Analyst Trang Pham.Während die Absatzzahlen der Hersteller Samsung (minus 53 Prozent), Lenovo (minus 20 Prozent), Huawei (minus 48 Prozent) und Amazon (minus 48 Prozent) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum massiv einbrachen, konnte Apple den Verkauf der hauseigenen Tablets erheblich steigern. Das kalifornische Unternehmen brachte von Juli bis September 2021 insgesamt 3,1 Millionen iPads an den Mann oder die Frau. Der Zuwachs beläuft sich auf 33 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal des vergangenen Jahres. Apple kam somit auf einen Marktanteil von 45 Prozent. Zu verdanken hat der Konzern das dem Augenmerk, welches er dem Tablet-Markt widmet, und der ständigen Verbesserung seines Angebots. Apple stelle regelmäßig im Laufe eines Jahres neue Geräte vor und berücksichtige dabei immer mehr Leistungs- und Preissegmente, erklärt Trang Pham diesen Erfolg. Die hochintegrierte Lieferkette des Unternehmens trage ebenfalls dazu bei, so der Analyst.