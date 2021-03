Mac-Tipp: Fensterdesign von Catalina in macOS Big Sur nutzen

Teile des Catalina-Designs sind noch vorhanden



Der Fensterstil von macOS Big Sur

Kopfleisten-Design mit Terminal-Befehl umstellen

defaults write com.apple.Finder NSWindowSupportsAutomaticInlineTitle -bool false

killall Finder



So sehen Finder-Fenster in macOS Catalina aus.

Änderung lässt sich rückgängig machen

defaults write com.apple.finder NSWindowSupportsAutomaticInlineTitle -bool true

killall Finder

defaults write com.apple.finder NSWindowSupportsAutomaticInlineTitle -bool true ; killall Finder

Umstellung auch bei einigen Apps möglich

Nach Ansicht etlicher Mac-Besitzer hat Apple mit macOS Big Sur das Oberflächendesign des Betriebssystems für die hauseigenen Desktops und Notebooks zu stark an iOS und iPadOS angelehnt. Insbesondere die neue Gestaltung der Kopfleisten von Finder-Fenstern und Apps stößt gelegentlich auf Kritik. Vielen gefallen weder die vergrößerten Symbole noch deren Anordnung in einer horizontalen Ebene mit dem Titel.Zumindest in diesem Punkt hat Apple einen alten Zopf nicht rigoros abgeschnitten: Teile des von macOS 10.14 Mojave und macOS 10.15 Catalina gewohnten Designs sind in den Tiefen von macOS 11 Big Sur nämlich noch zu finden. Mit Terminal-Befehlen lässt sich daher die alte Kopfleiste wiederherstellen, und zwar dauerhaft. Das hat unter anderem der Reddit-User AUGPLAYER21 herausgefunden.Um den Kopf von Finder-Fenstern auf die Catalina-Darstellung umzustellen, startet man die Terminal-App. Nach der Ausführung der beiden Befehleerhält man dann umgehend das von früher gewohnte Design. Die Änderung wird nur für den aktuell angemeldeten Benutzer vorgenommen, Administrator- oder Root-Rechte sind nicht erforderlich. Es ist auch nicht nötig, sich an- und wieder abzumelden oder den Mac neu zu starten.Natürlich lässt sich die Änderung auch rückgängig machen, ein Wechsel zum Kopfleisten-Design von Big Sur ist also jederzeit möglich. Hierzu öffnet man erneut die Terminal-App und führt folgende Befehle aus:Wer die Vorgänge in einem Rutsch erledigen möchte, kann die Anweisungen mit einem Semikolon getrennt in einer Zeile eingeben und mitbestätigen:Neben dem Design der Finder-Fenster lässt sich auch das Aussehen von einigen App-Kopfleisten umstellen. Hierzu muss lediglich com.apple.finder durch die Bezeichnung der jeweiligen Anwendung ersetzt werden, also beispielsweise com.apple.Safari oder com.apple.Mail. Anschließend startet man die App neu. Allerdings führt dieses Vorgehen nicht bei allen Programmen zum gewünschten Ergebnis, Ausprobieren schadet aber nicht. Zudem ist nicht gesichert, dass Apple die Rückkehr zum alten Kopfleisten-Design auch in künftigen Versionen von macOS 11 Big Sur noch ermöglicht.