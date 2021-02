Konzept: "macOS Monterey" – ein Wunschzettel für macOS 12

Eine lange Wunschliste für macOS 12

Apple testet bereits intensiv

Es werden noch einige Monate vergehen, bis Apple den Nachfolger von macOS 11 Big Sur zeigt. Aller Wahrscheinlichkeit nach findet die erste Präsentation auf der Entwicklerkonferenz statt, wenngleich sich Apple bislang noch nicht zur diesjährigen WWDC äußerte. Ein interessanter Artikel entwirft ein Konzept für macOS 12 und diskutiert die Frage, welche funktionellen Neuerungen das System bieten könnte. Als Name wählte der Verfasser Parker Ortolani eine Bezeichnung aus dem Marken-Fundus Apples, nämlich "macOS Monterey". Die Anmeldung jener Wortmarke stammt aus demselben Jahr wie die Eintragung von "Big Sur".Auf dem großen Wunschzettel der Neuerungen steht unter anderem die "Wallet" – Apples virtuelle Brieftasche, die noch immer nur unter iOS zur Verfügung steht. Auch die seit 16 Jahren kaum überarbeitete Fotokabine "Photo Booth" sieht der Artikel als Baustelle an. Die Idee lautet, das "Memoji Studio" ins Leben zu rufen, welches die animierten Emojis mit anderen Spaßfunktionen und Filtern kombiniert. Ein anderer interessanter Vorschlag besagt, das Konzept der Genius Bar vom Apple Store auf den Mac zu holen – nämlich durch direkten Kontakt per Videokonferenz.Weiteres Verbesserungspotenzial wird in Bezug auf TestFlight ausfindig gemacht, denn die Plattform zum Testen von Apps gibt es nicht für den Mac. Selbiges gilt für die iOS-/iPadOS-exklusive Shortcuts- sowie die Wetter-App. In den letzten Jahren hatte Apple mehrere Anwendungen vom iPhone auf den Mac befördert, was aufgrund des Catalyst-Frameworks eine deutlich einfachere Übung als früher darstellt.Die Benachrichtigungen in Big Sur wurden in diversen Diskussionen als etwas zu unscheinbar beschrieben. Daher entwirft das Monterey-Konzept eine veränderte Darstellungsweise mit zentrierter Darstellung und immer aktivierten Buttons. Ob dies allerdings eine Verbesserung darstellt, vor allem wenn sich mehrere Notifications in der Display-Mitte türmen, sei einmal dahingestellt.Wie erwähnt gibt es noch keine konkreten Berichte zu macOS 12. Von den genannten Vorschlägen des Konzept-Artikels erscheinen aber besonders die zusätzlichen Apps recht wahrscheinlich. Wie erst kürzlich gemeldet, hat Apple bereits mit Tests des Systems in der Öffentlichkeit begonnen (siehe ) – Zugriffsstatistiken weisen nämlich vermehrte Aktivität aus.