Mac Studio, Studio Display, iPad Air: Die aktuellen Lieferzeiten

Mac Studio

Studio Display

iPad Air, iPhone 13 (grün), iPhone SE

Das erste Apple-Event des Jahres ging mit zahlreichen Hardware-Ankündigungen einher. Sämtliche neuen Produkte sind bereits zu bestellen, teilweise bereits seit Dienstag (Mac Studio und Studio Display). Sicherlich hat es niemanden überrascht, dass Apples ursprüngliche Lieferprognose mal wieder nur wenige Minuten lang Bestand hatte. Nach kürzester Zeit schossen die Lieferzeiten nach oben, was bei aktuellen Neubestellungen einiges an Geduld abfordert. Nachdem nun auch das iPad Air mit M1-Chip, das iPhone SE der dritten Generation sowie eine neue, grüne Farbversion des iPhone 13 im Angebot ist, fassen wir an dieser Stelle die aktuellen Lieferzeiten zusammen.(Store: Auf der Produktseite ist zwar noch von "erhältlich ab 18. März" die Rede, allerdings hat man bei einer Online-Bestellung keinerlei Chance mehr, tatsächlich am kommenden Freitag beliefert zu werden. Stattdessen wird es im besten Fall Ende März – und das auch nur dann, wenn die konfigurierte Basisversion als ausreichende empfunden wird. Möchte man zu einem Mac Studio mit M1 Ultra greifen, dann spricht Apple derzeit vom 12. bis 19. Mai. Damit ist die Wartezeit seit Mittwoch um eine weitere Woche gestiegen. Zusätzliche Optionen, beispielsweise mehr GPU-Kerne, Arbeitsspeicher oder SSD-Speicher sorgen faktisch für ein "nicht verfügbar". Wenn Apple keine genauen Prognosen mehr stellt, sondern lediglich von 10 bis 12 Wochen spricht, steht die Angabe normalerweise für "komplett ausverkauft".(Store: Nicht viel besser sieht es beim Studio Display aus. Sowohl in der Ausführung mit Standard- als auch mit Nanotexturglas gibt Apple ebenfalls noch nicht einmal mehr ein konkretes Datum an. Ende Mai oder Juni ist demnach ein realistischer Liefertermin, denn die allgemeine Branchenlage spricht eher nicht dafür, bald wieder auf stabilere Lieferketten setzen zu können.(Store: Weniger dramatisch gestaltet sich die Lage beim gerade erst aktualisierten iPad Air mit M1-Chip. Rund zwei Stunden lang blieb die Lieferprognose beim 18. März, erst anschließend bewegte sie sich Richtung Monatsende. Momentan geht Apple von Lieferungen bis spätestens erster Aprilwoche aus. Für das iPhone 13 in der neuen Farbvariante "Alpingrün" gilt: Wer heute bestellt, erhält seine Lieferung am Freitag kommender Woche. Beim iPhone SE 3 stehen offensichtlich ausreichend Exemplare zur Verfügung, in allen Konfigurationen geht Apple von zeitnahem Versand aus.