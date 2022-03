Mac Studio: Auslieferung hat begonnen – Kunden begrüßen ihren neuen Mac (mit Umfrage)

Wie gut bewähren sich Mac Studio und Studio Display im Alltag?

Wie sehen Ihre ersten Erfahrungen aus?

Keine zwei Wochen liegen seit der Ankündigung des Mac Studio zurück und doch fühlt es sich beinahe so an, als sei es selbstverständlich, auf der Stellfläche eines Mac mini einen der leistungsfähigsten Computer auf dem Markt erhalten zu können. Einmal mehr musste Apple kaum Marketing abseits des Events veranstalten, denn die Fachpresse sowie überthematische Magazine zeigten sich derart begeistert, dass der Mac Studio überall im Gespräch ist. Am heutigen Tag hat die offizielle Auslieferung nun begonnen. Während ausgesuchte Tester bereits vor einigen Tagen ihren Mac Studio erhielten – und ein französischer Kunde ebenfalls schon am Dienstag – dürfen Nutzer rund um die Welt heute den neuen Mac begrüßen.Die Sozialen Netzwerke sind bereits voll von glücklichen Kunden, deren ersehnte Lieferung pünktlich eintraf. Angesichts der Zeitverschiebung machten Australien, Neuseeland und Japan den Anfang, hierzulande geht es in diesen Stunden aber ebenfalls los. Spannend wird dabei, wie sich der Mac Studio im Alltag schlägt. Wenn hunderttausende Kunden das System auf Herz und Nieren testen, fallen natürlich mehr Probleme auf, als wenn nur einzelne Tester sich dazu in der Öffentlichkeit äußern können. Einen Fehler, der bereits intensiv diskutiert wurde, will Apple bald mit einem Software-Update beheben. Die integrierte Kamera des Studio Display liefert bisweilen eine Bildqualität, wie man sie eher von einem BlackBerry der ersten Stunde erwartete – so der ironische Kommentar eines Testers.Den aktuellen Lieferzeiten zufolge muss man bis zu drei Monate warten, um den Mac Studio bei heutiger Bestellung zu erhalten. Etwas besser verfügbar ist die Version mit M1 Max, deren Performance auf dem Niveau des MacBook Pro mit M1 Max liegt. Letzteres zeigt recht gut, wie effizient der Chip arbeitet – selbst in einem flachen Notebook wird es dem Prozessor nicht zu warm. In dieser Meldung würden wir gerne von Ihnen wissen, ob Sie direkt zugeschlagen und einen Mac Studio bestellt haben. Sie finden unterhalb der Meldung eine Umfrage, sicherlich sind andere Leser aber genauso daran interessiert, Ihre ersten Erfahrungen mitzuverfolgen.