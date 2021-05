Mac Pro Mx: Konzept zeigt würfelförmigen Mini-Computer im Käsereiben-Design

Reminiszenz an Power Mac G4 Cube



Quelle: Svetapple

Käsereiben-Design mit Griffbügeln



Sechsmal Thunderbolt 3 und MagSafe-Anschluss

Apple wird in diesem Jahr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einige Macs präsentieren, die mit weiterentwickelten und somit leistungsfähigeren hauseigenen ARM-Chips ausgestattet sind. Im Rahmen der anstehenden World Wide Developers Conference könnte das Unternehmen etwa das MacBook Pro M1 mit 16-Zoll-Display und M1X oder gar M2 ankündigen. Wann ein neuer Mac Pro mit Apple Silicon erscheint, ist allerdings ungewiss.Das hält den einen oder anderen Konzept-Designer natürlich nicht davon ab, sich schon einmal konkrete Gedanken über das Aussehen eines neuen Mac Pro mit Apple Silicon zu machen. Robert Hallon von Svetapple hat jetzt auf der Basis von Prognosen des als zuverlässig geltenden Leakers Jon Prosser ein entsprechendes Gerät designt. Dessen Größe entspricht in etwa den Ausmaßen von drei aufeinander gestapelten Mac minis und ist eine Reminiszenz an den Power Mac G4 Cube aus dem Jahr 2000. Allerdings ließ sich Hallon darüber hinaus vom aktuellen Mac Pro inspirieren.Der Mac Pro Mx, der auf Svetapple zu sehen ist, ist folgerichtig ein Mini-Computer, kommt aber im markanten Käsereiben-Design des aktuellen Highend-Rechners aus Cupertino und dessen im Jahr 2006 erstmals erschienenen Vorläufers daher. Hallon hat dem Gerät auch die typischen Griffbügel verpasst, obwohl diese bei einer als Kompakt-Desktop konzipierten Workstation vermutlich keinen praktischen Nutzwert haben dürften. Das Ergebnis ist ein würfelförmiges Gehäuse, das einen massiv geschrumpften aktuellen Mac Pro darstellt.Hallon hat naturgemäß auch Überlegungen hinsichtlich der Schnittstellen eines künftigen Mac Pro mit Apple Silicon angestellt. Sein Konzept sieht sechs Thunderbolt-3-Ports vor, zudem sind zwei USB-A-Anschlüsse, zwei HDMI-Buchsen, zwei Ethernet-Ports und ein MagSafe-Connector für die Stromversorgung an Bord. Den Powerbutton hat der Konzept-Designer auf die Oberseite des Geräts verlegt, dort finden sich zudem zwei USB-C-Anschlüsse und ein Griff, mit dem sich das Innenleben des Rechners aus dem Gehäuse heben lässt. Bei den technischen Daten orientiert sich Svetapple an den Prognosen von Mark Gurman. Dieser rechnet beim neuen Mac Pro unter anderem mit einem 20- bis 40-kernigen ARM-Prozessor sowie 64 oder sogar 128 GPU-Cores. Erweiterungskarten sind hingegen im Unterschied zum aktuellen Mac Pro nicht vorgesehen.