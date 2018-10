Luxus-Variante des iPhone Xs: Russischer Hersteller bietet Gold-Version mit integriertem Uhrwerk an

„Erfolg, Business, Style und Eleganz“ – und die Uhrzeit

Wie schon beim iPhone X bietet der russische Luxus-Zubehöranbieter Caviar auch für das iPhone Xs und iPhone Xs Max eine preisintensive Sonderauflage der Smartphones an. Die Besonderheit der neuen Caviar-iPhones „Grand Complications Skeleton“ ist die aufwendig umgestaltete Rückseite der Smartphones inklusive sichtbarem Uhrwerk. Zum Einsatz kommen teure Materialien wie Gold und andere Metalle.Zur Zielgruppe des Umbaus gehören Caviar zufolge gutbetuchte Nutzer, die Wert auf „Erfolg, Business, Style und Eleganz“ legen. Der einzige praktische Nutzen der Sonderedition ist die Uhr auf der Rückseite, die sich mechanisch über die seitlich platzierte Krone einstellen lässt. So sehen Anwender die Zeit sowohl auf dem Display als auch hinten auf dem Gehäuse.Das iPhone Xs und iPhone Xs Max „Grand Complications Skeleton“ erscheint in drei Farbenvarianten: Titanium, Pink Gold und Black & Gold. Die Titanium-Version beginnt preislich bei 6.330 US-Dollar. Die beiden Gold-Modelle gibt es ab 6.510 US-Dollar beziehungsweise 7.180 US-Dollar. Wegen der aufwendigen Bauweise und der Exklusivität des Produkts stellt Caviar nur 99 Einheiten jedes Farb-Modells her.