Aufladen mit Sonnenenergie: iPhone X + Solar-Case zum happigen Preis

Luxus-Case mit besonderer Ladefunktion

Der russische Zubehörhersteller Caviar bietet ein kurioses Bundle an, das aus einem iPhone X und einem dazugehörigen Ladecase besteht. Die Kombination aus Preis und Funktionen machen das „iPhone X Tesla“ (so die offizielle Produktbeschreibung) einzigartig auf dem aktuellen Zubehörmarkt.Nutzer können das Case den Herstellerangaben zufolge mit Solarenergie aufladen. Die mit Gold eingefassten Solarzellen auf der Rückseite sollen dies ermöglichen. Kunden müssen tief in die Tasche greifen, wenn sie das Bundle kaufen wollen: Caviar verlangt für die Kombination aus iPhone X und Solar-Hülle ganze 3.849 Euro als Einstiegspreis.Das iPhone X Tesla ist laut Hersteller auf eine Stückzahl von 999 begrenzt. Jede Einheit wird individuell und in der Reihenfolge, in der sie produziert wurde, nummeriert.Die Maße des iPhone X inklusive Hülle betragen 143.6 x 70.9 x 16.2 Millimeter. Das Gewicht liegt bei 260 Gramm. Zum Vergleich: Ohne Hülle wiegt das aktuelle iPhone-Flaggschiff 174 Gramm. Das Case schützt das iPhone wegen des IP67-Standards vor Wasser und Staub.Das Basismodell des iPhone X Tesla mit 64 Gigabyte Speicher ist für 3.849 Euro erhältlich . Die Variante mit 256 Gigabyte Speicher gibt es für 4.053 Euro. Beide Preise sind exklusive etwaiger Steuern oder Zollgebühren.