Logitech MX Vertical: Vertikales Design für natürlichere Handhaltung

Bessere Handhaltung, weniger Muskelbeanspruchung



Logitech hat eine neue Vertikalmaus präsentiert, die wegen ihrer Ergonomie „höchsten Komfort“ und ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeit bieten soll. Die MX Vertical verringert laut Logitech die Belastung der Muskulatur, mindert den Druck auf das Handgelenk und verbessert die Körperhaltung.Die strukturierte Gummioberfläche der Vertikalmaus hat eine an die rechte Hand angepasste Form. Für eine bessere Handhaltung soll der senkrechte 57°-Winkel in Kombination mit der Daumenablage sorgen. Logitech spricht von einer um 10 Prozent verringerten Muskelbeanspruchung gegenüber einer „normalen“ Maus. Der Hersteller beruft sich auf „führender Arbeitswissenschaftler“, deren Erkenntnisse mit in die Entwicklung der MX Vertical geflossen seien.Das optische Tracking führt im Vergleich zu herkömmlichen 1.000-DPI-Mäusen zu viermal weniger Handbewegungen, so Logitech. Nutzer können die Cursor-Geschwindigkeit an der Oberseite der Maus umschalten. Bis zu 4.000 DPI sind möglich.MX Vertical lässt sich auf mehrere Arten verwenden: Verbunden per USB-C-Kabel oder Wireless (Unifying-Empfänger, Bluetooth). Mit einer Akkuladung hält die Maus Logitech zufolge bis zu vier Monate durch. Die Schnellladefunktion versorgt das Eingabegerät innerhalb von einer Minute mit Energie für drei Stunden. Die Tasten-Konfigurationssoftware ist für macOS und Windows erhältlich.Logitech MX Vertical kommt voraussichtlich Anfang September auf den Markt, ist aber bereits vorbestellbar. Der Preis beträgt 109 Euro (Amazon: ).