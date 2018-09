Live-Konzert: Apple Music veranstaltet Auftritt von Christine and the Queens

Gratis-Konzert von Christine and the Queens

Apple betätigt sich erneut als Konzertausrichter. Am 13. September veranstaltet das Unternehmen einen Auftritt der französischen Synth-Pop-Band Christine and the Queens im Salle Pleyel (Paris). Dort wird die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Héloïse Letissier heißt, ihr neues Album „Chris“ vorstellen. Das Event beginnt um 19 Uhr. Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Kurioserweise sind auf der von Apple organisierten Veranstaltung weder Smartphones, Smartwatches noch andere Aufnahme-fähigen Geräte erlaubt. Es wird einen Aufbewahrungsbereich geben, in dem jeder sein iDevice deponieren kann. Apple hat bereits Erfahrung mit Konzerten, da das Unternehmen bis 2016 jährlich das iTunes Festival ausrichtete.Wer das Konzert besuchen möchte, kann sich auf der eigens dafür eingerichteten Website von Apple Music um Tickets bewerben. Der Eintritt ist kostenlos. Zusätzlich zum Auftritt wird die Dokumentation „Chris“ uraufgeführt. Darin gibt Letissier Einblicke in ihre kreative Arbeit und erklärt, was sie zu den Liedern auf ihrem jüngsten Album inspirierte. Der Film ist ab dem 14. September auch via Apple Music als Streaming-Variante verfügbar.Kürzlich erschien bereits ein ähnliches Filmprojekt bei Apple Music. Die „Songwriter“ genannte Doku beschäftigt sich mit dem Schaffensprozess von Ed Sheeran, der vor der Kamera erklärt, wie er Lied-Ideen entwickelt und Songs komponiert. Der Regisseur möchte mit seinem Werk auch jene Zuschauer ansprechen, die zwar keine Fans Sheerans sind, sich aber für den kreativen Prozess des Songwriting interessieren.