Apples Quartalsergebnis: Unglaubliche Zuwächse – Mac und Dienste mit Allzeitrekorden

Aufgeschlüsselte Umsätze nach Unternehmensbereichen

2021 2020 2019 Mac 9,1 5,35 5,5 iPhone 47,9 29 31 iPad 7,8 4,4 4,9 Dienste 16,9 13,35 11,45 Sonstiges 7,8 6,3 5,1

Die Umsätze der Sparten

Keine Prognose

Dividende wird erhöht

Die ersten drei Monate des Jahres sind in Apples Zählung bereits das zweite Quartal, denn die Zählung beginnt am 1. Oktober. Normalerweise handelt es sich um eine etwas schwierigere Phase, denn das Weihnachtsgeschäft ist gelaufen, neue Produkte gibt es frühestens ab März. Q2/2021 schreibt hingegen erneut Geschichte, denn obwohl es von Apple keinerlei Aktualisierungen gab, erstaunt das Unternehmen die Branche mit sensationell hohen Zahlen. Die Wall Street hatte ein Umsatzplus in der Größenordnung von 30 bis 35 Prozent erwartet – der tatsächliche Wert liegt bei deutlich über 50 Prozent. Es ist einmal mehr schlicht unglaublich, wie Apple immer noch weiter wachsen kann.Hatte Apple vor einem Jahr noch 58 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, so waren es jetzt 89,6 Milliarden Dollar. Zu den besonders hohen Steigerungsraten trägt auch bei, dass Q2/2020 vergleichsweise schwach ausgefallen war, denn die Corona-Pandemie legte damals alle Fertigungspartner lahm. Den Quartalsgewinn gibt Apple mit 23 Milliarden Dollar an.Genaue Verkaufszahlen nennt Apple zwar schon seit einer ganzen Weile nicht mehr, wohl aber die Umsätze der einzelnen Sparten. Folgendermaßen sieht die Entwicklung seit 2019 aus, angegeben sind die Werte in Milliarden Dollar, jeweils aus dem zweiten Finanzquartal:Erneut ist zu sehen, dass Apple sich auf stetes Wachstum des Dienstebereichs verlassen kann. Gleichzeitig legte aber auch der Mac sehr deutlich auf den bislang besten Wert der Produktgeschichte zu – einerseits aufgrund höherer Nachfrage wegen Home-Office und Home-Schooling, andererseits aber auch aufgrund der M1-Geräte. Tablets zählen ebenfalls zu den Gerätegattungen, die seit knapp einem Jahr stärker nachgefragt sind. Nach geografischen Regionen aufgeschlüsselt wuchs Apple ebenfalls überall, besonders stark in China und den USA.Seit einem Jahr gibt Apple nun schon keine Prognose mehr für das laufende Quartal aus – daran ändert sich auch im Frühjahr 2021 nichts. Weiterhin ist man also auf die Einschätzungen von Marktexperten angewiesen, bevor es in drei Monaten dann offizielle Zahlen gibt.Apple gab ebenfalls bekannt, dass die Dividende um sieben Prozent steigt. Pro Aktie gibt es fortan 22 Dollarcent Ausschüttung an Aktionäre – wer am 10. Mai über Wertpapiere verfügt, erhält seine Zahlung am 13. Mai. Gleichzeitig weitet Apple das Rückkaufprogramm eigener Aktien aus – zusätzliche 90 Milliarden Dollar will Apple dafür ausgeben.