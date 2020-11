Lieferzeiten-Check: HomePod mini mit massiven Wartezeiten – sowie die Lage bei M1-Macs und iPhones

Lieferzeiten M1-Macs

Der im September vorgestellte und seit diesem Monat verfügbare HomePod mini scheint ein begehrtes Produkt zu sein – zumindest jedoch eines, dessen Verfügbarkeit nicht mit der Nachfrage Schritt halten kann. Ein Blick auf Apples offizielle Lieferprognosen zeigt, wie schlecht sich die Lage gerade gestaltet. Die schwarze Version des HomePod mini kann laut Apple erst wieder ab dem 14. Januar, möglicherweise aber auch erst eine Woche später verschickt werden. Noch länger dauert es, soll die Kugel ein weißes Gewand tragen. In diesem Fall reicht die Spanne vom 21. bis zum 27. Januar. Wartezeiten von zwei Monaten sind selbst für Apples altbekannte Verzögerungen nach einem Verkaufsstart ungewöhnlich viel. Andere Händler deklarieren das Produkt gar als "aktuell nicht verfügbar".Deutlich besser sieht es bei den neuen M1-Macs aus. Die beiden Standardkonfigurationen des MacBook Air gibt es ab dem 9. Dezember – mit 16 GB RAM kann es je nach Speicherausstattung eine Woche länger dauern. Das MacBook Pro 13" will Apple bereits ab dem 2. Dezember verschicken, die größere SSD (1 TB oder 2 TB) lassen das Datum dann aber auf Mitte Dezember, im ungünstigen Fall auf den 23. Dezember rutschen. Besser hingegen der Mac mini: Apple dokumentiert sofortige Verfügbarkeit, außer man möchte 16 GB RAM. Auch dann wird es Mitte Dezember, Abholung in einem Apple Store ist "derzeit leider nicht verfügbar".Zuletzt noch die dritte große Produktneuerung im Apple-Herbst, nämlich das iPhone 12. Die mini-Variante erfreut sich generell sofortiger Verfügbarkeit, auch das reguläre Modell ist sofort zu haben. Für das iPhone 12 Pro muss der Kunde bereits zwei bis drei Wochen Lieferzeit einkalkulieren, vor dem 9. Dezember sagt Apple keine Lieferung mehr zu. Dies trifft genauso auf das größte und teuerste Exemplar im Angebot zu, nämlich das iPhone 12 Pro Max. Verglichen mit früheren Jahren kann Apple diesmal der Nachfrage aber überdurchschnittlich gut entsprechen.