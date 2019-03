Leica Q2: Vereinfachtes Bedienkonzept für puristische Fixed-Lens Vollformat-Kamera

Wer Leica liebt und kompakte Fixed-Lens-Kameras bevorzugt, kann schon mal den Kontostand checken. Die neue Q2 beerbt die bisherige Q-Leica, die damit aus dem Sortiment verschwindet. Der Nachfolger bietet vor allem einen neuen und mit 47,3 MP deutlich höher auflösenden Sensor, der vermutlich identisch mit dem in der Panasonic S1 ist.Das fest montierte Leica Summilux Objektiv hat eine Brennweite von 28 mm bei f/1,7 und ist unverändert. Es verfügt eine optische Stabilisierung. Der Sensor der Kamera hat keinen IBIS (In Body Image Stabilizer). Der Autofokus der Leica Q2 soll in weniger als 0,15 Sekunden scharf stellen.Im Gegensatz zu früheren Leica Digitalkameras ist die Q2 technisch in vielen Aspekten auf der Höhe der Zeit. So bietet sie neben dem modernen Sensor u.a. einen sehr hochauflösenden OLED-Sucher mit einer Auflösung von 3,68 Megapixeln und die Kamera kann Videos in 4K aufzeichnen. Der Akku stammt aus der Leica SL und bietet damit deutlich mehr Kapazität. Die Serienbildgeschwindigkeit beträgt max. 10 B/s ohne AF-Verfolgung.Äußerlich am hervorstechendsten ist das vereinfachte Bedienkonzept. Statt fünf Tasten an der Rückseite neben dem Display gibt es dort jetzt nur noch drei Buttons. Und auch die Bedienelemente an der Oberseite wurden vereinfacht und optimiert.Als Kamera mit einer fest installierten Brennweite müssen Nutzer auf eine Zoomfunktion verzichten. Dank des hochauflösenden 47-MP-Sensors können Nutzer aber aus drei Crop-Modes wählen, die Aufnahmen mit einem Brennweitenequivalent von 35, 50 und 75 mm liefern. Das ist aber nichts anderes als ein digitaler Zoom ohne Bildskalierung. Die Auflösung der Aufnahmen sinkt durch den Crop auf 30, 15 bzw. 6,6 MP.Das Gehäuse ist nach IP52 Standard Wettergeschützt. Es handelt sich dabei um eine gewisse Resistenz gegen Regen. So umfassend versiegelt wie einige Konkurrenten ist die Q2 nicht.Wie nicht anders von Leica zu erwarten, ist die Verarbeitungsqualität und die Optik auf allerhöchstem Niveau, was einen entsprechenden Preis zur Folge hat. 4.790 Euro müssen investiert werden, wenn man in den Besitz dieses Street-Shoters kommen will. Die Q2 ist ab sofort erhältlich. Mehr Informationen finden Sie auf der Leica Q2 Produktseite